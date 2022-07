La novità sugli alberghi: in In Transilvania apre il primo hotel a 5 stelle. Tutte le informazioni da conoscere.

Nell’affascinante e misteriosa regione della Transilvania, in Romania, sta per aprire un hotel a 5 stelle, il primo della zona.

Si tratta del Radisson Blu Hotel di Cluj-Napoca, capoluogo della Transilvania e seconda città della Romania. Qui hanno ristrutturato un vecchio albergo anni ’80, per farne un hotel elegante e funzionale per viaggi di turismo ma anche di affari.

La città di Cluj-Napoca è cresciuta molto negli ultimi anni per numero di visitatori, provenienti da tutto il mondo. Arrivano qui non solo i curiosi alla ricerca delle tracce del Conte Dracula e dei suoi castelli o appassionati escursionisti per scoprire una regione dal ricchissimo patrimonio naturale ma anche imprenditori e liberi professionisti in un importante centro industriale, finanziario, commerciale e culturale. Che ora ha bisogno di un hotel a 5 stelle.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul primo hotel a 5 stelle della Transilvania.

Prima, vi ricordiamo di visitare in Romania la Cascata di Bigar, nella foresta incantata del Parcul Naţional Cheile Nerei – Beușnița, nella regione del Banato, al confine con la Transilvania.

In Transilvania apre il primo hotel a 5 stelle

Il Radisson Blu Hotel Cluj sarà il primo e unico hotel a 5 stelle della città di Cluj-Napoca e della Transilvania. Come riporta TTG Italia.

L’hotel sorge nella parte centro-occidentale della città, ospitato in un vecchio albergo degli anni ’80 completamente ristrutturato, con due anni di lavoro. La struttura si trova vicino al Central Park di Cluj-Napoca ed è dotata di 149 camere ampie e spaziose, dotate di grandi grandi finestre panoramiche sulla città e sul vicino parco.

Sono disponibili diverse camere familiari e suite, di cui la più grande è la Presidential Suite, con una superficie di 79 metri quadrati, dotata di un soggiorno separato, una zona pranzo e un bagno con doccia aromaterapica.

Come tutti i Radisson Blu, anche l’hotel Cluj ha il Lobby Bar e il ristorante Park, a cui si aggiunge il ristorante giapponese Hikari. Sono, poi, disponibili diverse sale per riunioni ed eventi, una sala da ballo privata che può ospitare fino a 300 persone e una sala fitness.

Per spazi più grandi per eventi e riunioni, accanto all’albergo sorge la sala polivalente BTArena, che può ospitare fino a 10mila persone.

Infine, vi segnaliamo in Transilvania l’itinerario di Dracula nei luoghi citati dal romanzo di Bram Stoker.