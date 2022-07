Le ultime novità da conoscere su Ryanair: i primi voli da Forlì in partenza a settembre. Tutte le informazioni utili.

Annunciata ufficialmente l’attività di Ryanair all’aeroporto di Forlì: i primi voli decolleranno a settembre.

Sono state confermate le indiscrezioni di stampa circolate una settimana fa, e che avevamo riportato, sul possibile ritorno dei voli Ryanair all’aeroporto di Forlì.

Ora c’è l’ufficialità: la regina delle compagnie aeree low cost decollerà il prossimo settembre dall’aeroporto Ridolfi della città romagnola. Più che un ritorno, si tratta di un vero e proprio inizio, visto che l’attività sullo scalo annunciata nel 2008, poi, non era mai effettivamente partita a causa di un ripensamento di Ryanair per concentrare i suoi voli sugli scali di Bologna e Rimini.

Adesso, invece, è tutto vero e sono stati già comunicati i primi voli previsti il prossimo settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair: i primi voli da Forlì in partenza a settembre

La compagnia aerea irlandese low cost Ryanair ha deciso di espandere ulteriormente la sua presenza in Italia. Dopo aver aumentato gli aeromobili nelle sue basi in Italia e i voli da e per il nostro Paese nella sua programmazione, Ryanair ha deciso di andare alla conquista anche degli aeroporti più piccoli.

Questa politica è alla base della decisione di riprendere l’attività all’aeroporto di Forlì, dopo un primo tentativo nel 2008 che non era andato a buon fine. Per volontà della stessa compagnia aerea, che aveva cambiato idea.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulle trattative in corso tra Ryanair e la società A.F. che gestisce l’aeroporto di Forlì, è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale dell’accordo, con l’annuncio della nuova attività di Ryanair all’aeroporto Ridolfi e l’inaugurazione delle prime rotte.

I primi voli di Ryanair da e per Forlì saranno operativi già da settembre prossimo. In un primo momento, la compagnia low cost gestirà due tratte: per Palermo e Katowice, in Polonia. Ognuna avrà quattro frequenze settimanali. Come riporta Travel Quotidiano.

Si tratta di un primo inizio, poi, in futuro l’obiettivo è quello di aumentare le città in Italia e in Europa collegate con Forlì, magari puntando anche su qualche capitale di europea. Questo farà di Forlì un importante scalo aeroportuale in Europa, in alternativa a Bologna, vicino a una città importante come Ravenna.

I voli di Ryanair a Forlì

Con i nuovi voli da Forlì, cresce la presenza e l’offerta di Ryanair in Emilia Romagna. Con una maggiore possibilità di viaggi in aereo soprattutto per i romagnoli.

Che ne pensate di questi nuovi voli? Sono utili, secondo voi? Partireste dall’aeroporto di Forlì?