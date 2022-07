Estate in Riviera Romagnola: 5 esperienze da fare assolutamente

La Riviera Romagnola è splendida ed è perfetta per le vacanze estive anche perché vanta alcune tra le spiagge più famose di tutta Italia. Scopriamo le 5 esperienze da fare assolutamente

Non solo spiaggia e mare ma divertimenti per tutti e per tutte le età, questo la rende una meta perfetta per i giovani, per le famiglie ma anche per gli anziani. Ci sono molti servizi, attività imperdibili ed esperienze uniche da fare.

Sono molti gli hotel e le strutture direttamente sul mare, non a caso per l’estate è il luogo ideale soprattutto per coloro che cercano qualcosa di concentrato e senza particolari stress.

Vacanze in Riviera Romagnola

Le località di tendenza sono molteplici, alcune più famose altre meno. Marina di Ravenna è perfetta per le famiglie e per i più giovani. Le spiagge sono affollate ma sempre con la giusta privacy, la sera ci sono eventi unici proprio sul bagnasciuga e i lidi diventano vere e proprie discoteche all’aperto, un paradiso per i più giovani. L’area di Classe che si trova vicino Ravenna invece è molto caratteristica dal punto di vista storico con la Basilica di Sant’Apollinare in Classe che ha un campanile veramente unico nel suo genere. La facciata di 30 metri è uno dei dettagli più importanti ma il vero spettacolo è all’interno, si tratta di pura magia.

Tra le esperienze da fare anche la Salina di Cervia, si tratta di quella più piccola d’Italia. Una riserva naturale di grande bellezza che offre una fitta vegetazione. Ad agosto avviene la raccolta del sale che è una tradizione molto particolare da ammirare dal vivo. Si tratta della cavatura, un’operazione simpatica e unica. Una vacanza in Riviera Romagnola deve includere anche Rimini e in particolare il Tempio Malatestiano che è il Duomo cittadino. Indicato come luogo di culto cattolico ma molto bello e particolare per la sua architettura.

Cesenatico vanta le migliori spiagge di tutta la zona, in particolare da visitare il Porto Canale Leonardesco che è forse il monumento più importante di tutta la città. È possibile visitare il Museo della Marineria e la Casa museo Marino Moretti. Immancabile anche una tappa a Rimini che ha il bagno più grande d’Italia.

Come spostarsi in Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola si raggiunge comodamente in auto, soprattutto per visitare tutte le zone circostanti è la soluzione migliore. È anche possibile arrivare in treno sulla linea Ancona-Bologna. In zona i collegamenti con le linee pubbliche sono ottimali quindi non ci sono particolari problemi anche per chi viaggia senza auto.