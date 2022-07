Sogni un’isola selvaggia lontana dalla folla? Questa è la meta ideale

Una vacanza all’insegna del relax e del benessere lontano dal caos e dal turismo di massa? Quest’isola sicuramente è quello che fa per te. Andiamo alla scoperta di un paradiso tutto italiano

Le isole italiane sono sempre prese d’assalto in Italia perché mete perfette per le vacanze estive. Oltre alle mete più gettonate ci sono anche dei luoghi incredibili che sono stati letteralmente baciati da Madre Natura.

Se stai cercando una meta un po’ “diversa dal solito” per godere di naturale, bellezza e soprattutto per allontanarti dal caos allora sicuramente apprezzerai quest’isola.

Levanzo nel cuore delle Egadi: terra di mare e semplicità

Nella bellezza del territorio siciliano e in particolare nel cuore delle Egadi si trova Levanzo, una perla inesplorata situata sul basso Tirreno. Un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato. Acque turchesi paradisiache, terra straordinaria e aree verdi incontaminate la rendono una meta veramente da visitare.

Cosa la contraddistingue? In primo luogo è abitata da 200 persone e quindi offre un’esperienza di semplicità e tranquillità che altre mete più famose e gettonate non possono garantire. Ci si può spostare tranquillamente a piedi o in bici, quindi non ci sono problemi di auto o altro. Questo garantisce anche dei costi molto bassi per la vita sull’isola. Le spiagge sono gratuite, il cibo ha una spesa veramente ottimale, gli abitanti sono generosi e semplici.

Tutto questo unito a delle bellezze veramente fenomenali che mettono in risalto tutta la bellezza italiana. Fondali, grotte, paesaggi. Dove fare il bagno ma anche fermarsi a godere di un tramonto. Una meta perfetta per le coppie che vogliono fare una fuga dalla città o vivere una vacanza di relax con un budget ridotto.

Levanzo ha un territorio molto particolare, si estende su 5 chilometri quadrati ed ha delle meraviglie da scoprire che raccontano la sua storia e in particolare la battaglia per conquista del Mediterraneo. Da vedere le spiagge e le calette ma anche la Grotta del Genovese, tra i luoghi più belli di tutto il Paese. Ideale anche un bel giro in barca nella natura, i prezzi sono molto accessibili.

Anche la struttura geografica è fantastica grazie alle rocce calcaree bianche che si vedono ovunque e che richiamano molto la Grecia. Non a caso infatti il suo nome iniziale era proprio Phorbantia. Il porticciolo è piccolo e dista 15 km da Trapani, quindi è possibile anche fare una gita di un giorno. Tra i siti archeologici da visitare tutti quelli che richiamano le incisioni rupestri del Paleolitico.

Come arrivare a Levanzo

Per arrivare a Levanzo è obbligatorio passare per Trapani, da qui parte un aliscafo che conduce all’isola. In alternativa, per chi arriva in aeroporto a Palermo o Trapani è possibile giungere con minibus il porto e quindi prendere l’aliscafo oppure arrivare a Punta Raisi e quindi prendere il collegamento via mare. Il tratto ha un costo di 10 euro a persona. I collegamenti sono abbastanza rapidi e frequenti. Sul posto invece ci sono dei servizi di noleggio barche per raggiungere tutte le insenature più belle e caratteristiche.