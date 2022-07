Vi proponiamo una nostra guida alle spiagge per cani: dove andare questa estate in vacanza in Italia, le migliori e imperdibili da Nord a Sud.

In occasione della Giornata Mondiale del Cane, che ricorre oggi 21 luglio, vi segnaliamo le migliori spiagge per cani, da Nord a Sud, dove andare in vacanza in Italia.

L’abitudine di andare in vacanza con il cane è ormai consolidata. Sempre più persone portano con sé l’amico a quattro zampe, un vero e proprio membro della famiglia. Le strutture ricettive, pertanto, si sono adeguate di conseguenza, non solo ammettendo l’ingresso agli animali domestici ma anche organizzando tutta una serie di servizi a loro dedicati.

Hotel, ristoranti, parchi, stabilimenti balneari e locali al pubblico aprono le loro porte agli animali e predispongono luoghi appositi, accoglienza, cibo, giochi e tutti i comfort per loro. Sempre più proprietari di animali domestici scelgono il luogo e la struttura dove trascorrere le vacanze proprio in base ai servizi per i loro amici a quattro zampe.

Da qualche anno a questa parte, sono cresciute molto le spiagge che non solo ammettono animali, ma offrono servizi specializzati a loro dedicati. Se state ancora programmando la vostra vacanza al mare e state cercando una spiaggia dove andare con il vostro cane, qui di seguito vi proponiamo una selezione delle migliori spiagge per cani da Nord a Sud. Ecco dove andare in vacanza con fido.

Spiagge per cani: dove andare in Italia

In Italia, sempre più stabilimenti balneari si stanno attrezzando per ospitare i cani e anche altri animali domestici. Le cosiddette spiagge pet friendly sono comuni, ormai, e non più una rarità. A fronte delle crescenti esigenze dei turisti e dei tanti amanti degli animali, molti lidi e stabilimenti balneari si sono riorganizzati per accogliere animali domestici, prevedendo strutture apposite per loro, insieme a una vasta gamma di servizi.

Questi stabilimenti sono all’avanguardia e offrono tutto quello che occorre per il comfort dei proprietari e dei loro cani. Non solo ammissione degli animali in aree apposite, ma anche tanti servizi a loro dedicati: per accudirli, farli giocare, correre e divertire, per rinfrescarli e dissetarli. I proprietari degli animali possono così portare in vacanza in spiaggia i propri amici a quattro zampe e oltre a giocare e fare il bagno con loro avere anche dei momenti di relax tutti per sé, mentre i cani giocano in recinti protetti o fanno attività sotto la guida di istruttori esperti.

Le spiagge per cani si trovano in tutte le regioni italiane, al mare e anche al lago. Qui di seguito vi proponiamo una selezione di quelle per l’estate 2020.

Spiagge per cani al Nord Italia

La Spiaggia di Snoopy – Grado Pineta (Gorizia)

Questo stabilimento che accoglie cani è circondato dal verde rigoglioso della pineta di Grado e offre oltre 7.000 mq. di arenile dove sono ammessi cani di tutte le taglie. È richiesto il libretto sanitario aggiornato. I servizi comprendono: accesso alla spiaggia con cani tenuti al guinzaglio, liberi in acqua, lettino per animali, ciotole, docce fredde, area dedicata al gioco, percorso agility e di sgambatura, fontanelle libere e numerose zone d’ombra grazie alla pineta dove trovare ristoro nelle ore più calde. Veterinario su richiesta. La spiaggia di Snoopy è convenzionata con alberghi e strutture ricettive della zona. I cani possono entrare in acqua nello specchio antistante il settore e fare il bagno con il proprio padrone senza limiti di tempo e orario.

La spiaggia di Pluto – Bibione, San Michele al Tagliamento (Venezia)

Un altro stabilimento con una lunga tradizione nell’accoglienza dei cani. Si accettano cani di tutte le taglie, con il libretto sanitario e la museruola da usarsi solo in caso di necessità. La spiaggia mette a disposizione 200 posti e i servizi comprendono: accesso all’arenile con cani tenuti al guinzaglio, bagno in acqua liberi, docce fredde, spazio recintato per correre. Vengono organizzati corsi gratuiti di agility e di educazione cinofila. In dotazione vengono forniti: lettino per cane, ciotola, guinzaglio a norma da agganciare all’ombrellone, sacchetti per la raccolta degli escrementi. Veterinario su richiesta, ambulanza veterinaria 24 ore su 24.

Bau Bau Village – Albissola Marina (Savona)

Lo stabilimento balneare Bau Bau Village di Abissola Marina, in Liguria, è stato il primo in Italia ad accogliere animali domestici, nel 1997. Negli anni ha aumentato i servizi e accetta cani di tutte le taglie. Per accedere con il proprio cane alla spiaggia viene richiesto il libretto sanitario aggiornato. I cani vanno tenuti al guinzaglio nell’ingresso in spiaggia, mentre sono liberi di nuotare in acqua. Lo stabilimento ha un’area agility recintata, docce per cani calde e fredde e ampi spazi tra gli ombrelloni per garantire sicurezza e relax a tutti i binomi cane-padrone. Angolo di pet-shop, struttura aperta tutto l’anno con la possibilità di effettuare corsi di salvataggio, corsi di educazione base ed avanzata e corsi di nuoto. Il proprietario dell’animale riceve in dotazione: guinzaglio a norma da agganciare all’ombrellone, ciotola, sacchetti per la raccolta degli escrementi, salviettine igienizzanti. Presente bar/ristorante.

Maremoto Bau Beach – Comacchio Lido Degli Estensi (Ferrara)



Grande stabilimento balneare interamente dedicato ai clienti con cani e gatti. Sono ammessi cani di tutte le taglie, gatti e altri animali. Offre ciotole con acqua, cibo, area giochi, area addestramento e pet sitter per gli animali. Ai proprietari sono offerti servizio tv, wi-fi / internet point e area giochi per bambini. La spiaggia inoltre è accessibile ai disabili.

Rimini Dog no problem, Bagno 81 – Rimini, Riviera Romagnola

Spiaggia per cani di tutte le taglie, per gatti e anche altri animali, con ciotole, area giochi, area addestramento, pet sitter, veterinario, lettino per cane, zone doccia e servizi igienici dedicati, con bagno in mare consentito agli animali. Lo stabilimento offre 2 aree agility dog e sgambamento (una per le piccole taglie ed una per le medio grandi), corsi gratuiti con addestratori qualificati ENCI, l’utilizzo dell’area toelettatura (le docce e il phon asciugatore) e la partecipazione agli show a quattro zampe (la sfilata canina, le dimostrazioni di dog dance, di agility dog, e di rally obedience). È disponibile anche un’area giochi riservata ai bambini.

Spiagge per cani al Centro Italia

Dog Beach – San Vincenzo (Livorno).

Spiaggia interamente dedicata ai cani, sulla Costa degli Etruschi, ombreggiata dalla pineta. Sono ammessi cani di tutte le taglie, per i quali è richiesto il libretto sanitario aggiornato. Tra i servizi sono inclusi: accesso alla spiaggia senza guinzaglio, bagno in acqua liberi, docce fredde a pagamento, area di passeggio nella pineta vicino alla spiaggia con cane al guinzaglio, area agility durante i week-end e nel mese di agosto, pet shop. Non ci sono recinti. È possibile prenotare un dog sitter a pagamento.

Scooby.Doo Beach – Marzocca di Senigallia (Ancona)

Spiaggia situata a sud del centro storico di Senigallia, ammette cani di tutte le taglie e altri animali. Offre ciotole, area giochi, area addestramento, veterinario, lettino dedicato, doccetta e servizi igienici dedicati. Il bagno in mare è consentito agli animali senza limiti di orario. La struttura è dotata di aree recintate con un ombrellone e due lettini, docce calde e fredde per gli animali. La struttura è dotata di un percorso agility e propone anche gelato per animali. Veterinario su richiesta. Disponibile un’area giochi per bambini. Inoltre, nelle vicinanze si trova il Camping Villaggio Cortina che accetta i cani di qualsiasi razza in Molhouse recintate.

Bau Beach Village – Maccarese, Fiumicino (Roma)

Sulla costa di Fiumicino, la frazione di Maccaerse ha una spiaggia attrezzata per cani con il Bau Beach Village, l’altro stabilimento balneare storico ad ospitare cani in Italia, dal 1998. Qui sono ammessi cani di tutte le taglie; per max 150 posti. È richiesto il libretto sanitario aggiornato. Tra i servizi sono compresi: accesso alla spiaggia senza guinzaglio, zona delimitata in acqua dove i cani possono fare il bagno liberi, docce fredde, area dove gli animali possono giocare, sotto la responsabilità del padrone, lettino per cani ciotole e cibo. C’è anche un Baubar dedicato agli amici a quatto zampe e alla reception un punto di primo soccorso. Inoltre, lo stabilimento offre angoli new age con arredi adatti anche agli animali, collari colorati e tendine canadesi parasole.

Fuori Rotta Bau Beach – Marina di Grosseto la Canova (Grosseto)

Un’altra spiaggia per cani in Toscana, questa volta sulla costa della Maremma. Ammette cani di tutte le taglie. Gli animali, tuttavia, devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio e non possono fare il bagno in mare. La struttura mette a disposizione ciotole per i cani e servizio wifi ai padroni. Presente anche un ristorante.

Spiagge per cani al Sud Italia

Soleluna Lido Bau Beach – San Cataldo (Lecce)

Lo stabilimento balneare ammette cani di tutte le taglie, offre ciotole d’acqua fresca, cibo, bau doccia e area giochi. Mette a disposizione pet sitter e veterinario. La spiaggia è accessibile ai disabili e dispone di spazi giochi per i bambini. Lo stabilimento si trova in una zona di macchia mediterranea e a circa 2 km si trova la Riserva Nazionale ” Le Cesine”. La città di Lecce è a 8 km di distanza.

Bau Bau Beach Village – Marina di Eboli (Salerno)



La prima spiaggia per cani in Campania, è attrezzata animali di tutte le taglie, con ciotole, area giochi e area addestramento. A disposizione anche per sitter e veterinario. I proprietari possono usufruire di un giardino privato e di parcheggio privato. La spiaggia è servita anche da un ristorante. Questo stabilimento balneare si trova tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana, non lontano dall’area archeologica di Paestum. Con gli animali si possono fare escursioni nel Parco nazionale del Cilento o lunghe passeggiate nella pineta dietro alla spiaggia.

Lido La Praia – Zambrone, Tropea (Vibo Valentia)

Tra le spiagge per cani dove andare in Italia in vacanza questa estate, segnaliamo anche questa spiaggia di Tropea, aperta ai cani di tutte le taglie, ai gatti e altri animali, con bagno in mare consentito agli animali, preferibilmente alla mattina e nel tardo pomeriggio, in orari meno affollati. I proprietari hanno parcheggio privato, giardino privato, area giochi per bambini, wi-fi / internet point e ristorante. La spiaggia è accessibile ai disabili.

Lido El Pam Pam Trappeto – Trappeto Ciammarita (Palermo)



Spiaggia aperta ai cani di tutte le taglie e ai gatti, con cibo, area giochi e veterinario. Disponibili anche un parcheggio privato, un’area giochi per bambini, wi-fi / internet point, ristorante e parcheggio privato. La spiaggia è accessibile ai disabili. Trappeto si affaccia sul Golfo di Castellammare, vicino a Partinico. Nei dintorni sono da visitare Segesta, Terrasini, Monreale, la Riserva Capo Rama WWF, la Riserva dello Zingaro con la Tonnara di Scopello, Castellamare del Golfo e San Vito Lo Capo.