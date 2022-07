La scala verso il paradiso: sospesi nel nulla ad un’altezza da brividi

By

Voglia di un’avventura fuori dall’ordinario? Se non soffri di vertigini questo è il luogo perfetto. Scopriamo di cosa si tratta e dove si trova

Viene definita la scala verso il paradiso anche se di fatto è più verso il nulla poiché è sospesa nel vuoto e quindi si ha proprio l’impressione di essere in aria.

Questa attrazione è un luogo molto amato da chi apprezza i brividi forti, si tratta della Stairway to Nothingness in Austria. L’obiettivo era offrire ai visitatori la possibilità di provare l’ebrezza di essere sospesi nel vuoto tra le montagne e quindi ripercorrere le grandi tappe degli scalatori più esperti che arrivano in cima arrampicandosi.

Stairway to Nothingness: la pedana sospesa nel vuoto

Tra i Monti del Dachstein in Austria sorge questo scorcio tra le Alpi spettacolari del massiccio del Dachstein. Questo è patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e merita di essere ammirato dal vivo almeno una volta nella vita. Non solo appassionati di altitudine, questa vista tra i monti è uno dei luoghi più suggestivi al mondo.

La Stairway to Nothingness è stata inaugurata nel 2013 e permette di godere di una vista spettacolare che un tempo potevano provare solo coloro che erano disposti a scalare fino in cima la montagna. Oggi è una finestra sul mondo, perfettamente sicura nonostante sia sospesa nel vuoto grazie alle continue opere di manutenzione. C’è il ponte sospeso e quindi la scala, il tutto per 63 tonnellate di acciaio. Il pavimento è corredato da funi di 58 millimetri che servono a massimizzare la resistenza, il vetro temperato è infrangibile e al tempo stesso permette ai turisti di camminare ma anche di guardare in basso.

Il ponte si dirama in una scala al termine del quale c’è una piccola piattaforma dove fermarsi e lasciarsi immortalare tra le enormi montagne. Sono 14 gradini a 400 metri di altezza. Stairway to Nothingness è aperto tutto l’anno anche se l’idea migliore è una visita tra primavera ed estate o comunque quando il tempo non prevede temporali o tempeste. Sono ammesse 4 persone contemporaneamente e quando c’è la nebbia sembra di entrare veramente tra le nuvole.

Perché visitare Stairway to Nothingness

Stairway to Nothingness offre uno scorcio spettacolare e paradisiaco, da fare assolutamente se visitate l’Austria. Non è previsto un pagamento quindi la pedana è accessibile e gratuita. Ovviamente massima attenzione alle calzature, occorrono scarpe comode e abbigliamento sicuro in qualunque periodo dell’anno, si tratta comunque di un’opera totalmente sospesa nel vuoto quindi attenzione.