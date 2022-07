Il luogo più fresco del Friuli Venezia Giulia per scappare dal caldo della città

Soffocati dall’afa cittadina in Friuli Venezia Giulia? Esiste il luogo perfetto tra natura incontaminata, montagne e una cornice paesaggistica speciale. Scopriamo qual è

Tra le Prealpi Carniche sorge la Val d’Arzino, un luogo di grande bellezza che può regalare momenti magici e freschi anche in piena estate, grazie alla natura che fa da schermo naturale e al corso d’acqua che si snoda nel panorama.

Uno dei luoghi più selvaggi del Friuli Venezia Giulia, piccoli borghi sono visibili da lontano ma per lo più sono vallate e pianure con fiumi e tanto verde. Addirittura alcune aree abitate sono ritenute “fantasma” proprio per la scarsa densità di popolazione.

Val d’Arzino: il luogo ideale per scappare dal caldo

La Val d’Arzino è il luogo perfetto per trovare un po’ di aria fresca lontano dal contesto urbano. Si trova in provincia di Udine e Pordenone ed è bagnata dal fiume Arzino. Inizia dalla valle di Preone e arriva fino a Forgaria. Imperdibili anche le meravigliose cascate che si trovano nei pressi della sorgente. Da qui si diramano molte stradine nella foresta che è possibile percorrere.

L’area è molto estesa e soprattutto apprezzata per le sue bellezze, ci sono sorgenti solforose, impianti termali e percorso perfetti per i ciclisti. Non distante è possibile ammirare il castello del conte Ceconi, i siti storici ma anche dei luoghi dove passare qualche ora a degustare le specialità del posto.

Il torrente parte dal Monte Valcada dove si trovano le sorgenti e arriva poi nel Tagliamento. Lungo tutto il percorso ci sono varie cascate immerse nella natura. Una delle bellezze più caratteristiche della zona sono le Grotte Verdi di Pradis scavati proprio nel calcare e accessibili grazie ad una serie di gradini. Il panorama da qui è incredibile e nella grotta c’è un lago nascosto.

Imperdibile anche la Falesia di Anduins, un’enorme parete rocciosa con vie perfette per le arrampicate. Da visitare anche il Lago di Cornino, tra i più belli di tutta la regione. Qui è possibile rinfrescarsi e godere di un po’ di relax.

Come arrivare alla Val d’Arzino

Per arrivare nella Val d’Arzino è possibile arrivare in auto sulla SP1, in loco è disponibile un parcheggio totalmente gratuito. Poi è possibile proseguire a piedi nel bosco per trovare riparo dal caldo. La zona è totalmente immersa nella natura, non c’è quindi disponibilità di bar o altri punti ristoro quindi è meglio viaggiare con acqua e qualche snack.