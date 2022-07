L’offerta straordinaria: dormi gratis in un hotel 5 stelle sulle Dolomiti a una condizione ben precisa. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una notte gratis in un hotel di lusso a 5 stelle, circondato dalle meravigliose vette delle Dolomiti. Un’offerta straordinaria, in cambio di una condizione un po’ bizzarra ma importante.

Una notizia curiosa che, scommettiamo, sarà tutti i giornali e media nei prossimi giorni: l’offerta del titolare di un hotel a 5 stelle di una notte gratis nel suo albergo a quei clienti che non useranno la macchina durante il loro soggiorno, per quasi una settimana. Obiettivo è premiare chi dà il suo contributo, anche piccolo, alla salvaguardia dell’ambiente.

A diffondere la notizia è il quotidiano La Stampa. L’hotel che propone la curiosa offerta è La Perla a Corvara di Badia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dormi gratis in un hotel 5 stelle sulle Dolomiti a una condizione ben precisa

Chi accetterà di farsi impacchettare l’auto con un grande nastro verde e non guidarla per qualche giorno, durante la sua vacanza nelle Dolomiti della Val Badia, riceverà un premio speciale. Anzi due. Tutto dipende da quanto tempo si riuscirà a stare senza la macchina.

Si tratta della curiosa offerta rivolta ai clienti dell’hotel La Perla, elegante albergo a 5 stelle in stile tirolese di Corvara di Badia. La proposta viene dal titolare Michil Costa, che tiene particolarmente alla tutela ambientale della montagna e alle vacanze sostenibili.

Chi riesce a stare senza l’auto per tre giorni riceverà in dono un albero che sarà piantato a suo nome al Passo di Campolongo, in Alta Badia, per contribuire alla ricostruire la foresta in una zona duramente colpita dalla tempesta Vaia del 2018. L’albero sarà piantato grazie al progetto WOWnature.

I più resistenti, invece, che riusciranno a non prendere l’auto per sei giorni, lasciandola nel parcheggio dell’albergo, saranno premiati con una notte gratis da trascorrere all’hotel La Perla la prossima estate.

Il titolare spiega che l’iniziativa non è nuova. L’aveva proposta dieci anni fa, ma senza successo. Quest’anno, invece, conta in una rinnovata sensibilità dei suoi clienti, soprattutto più giovani.

Una notte gratis in hotel per la tutela della montagna

Che ne pensate di questa curiosa iniziativa? Sarà utile? Spingerà i turisti delle Dolomiti a non prendere la macchina e preferire una mobilità più ecologica e sostenibile?

Noi, intanto vi ricordiamo una proposta di viaggio sostenibile per andare in vacanza in montagna, il servizio integrato Freccialink treno + autobus di Trenitalia. Per raggiungere le più celebri località delle Alpi lasciando a casa l’auto.