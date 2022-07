Le ultime novità da conoscere sulle regole sanitarie di viaggio per le crociere: fine protocollo Covid sulle navi negli Stati Uniti. Tutte le informazioni utili.

Nonostante la ripresa della pandemia nel pieno dell’estate, i vari Paesi nel mondo allentano o addirittura cancellano le restrizioni sanitarie anti-Covid. Dopo l’eliminazione dei test negativi all’ingresso dei Paesi, ora le nuove regole riguardano le navi da crociera.

Nei gironi scorsi abbiamo visto che alcune compagnie di navigazione hanno cancellato l’obbligo di tampone negativo prima dell’imbarco sulle navi da crociera.

Ora, invece, arriva la completa cancellazione del protocollo sanitario anti-Covid-19 per le navi da crociera negli Stati Uniti. Il protocollo previsto dai CDC americani, infatti, non è stato rinnovato. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Crociere: fine protocollo Covid sulle navi negli Stati Uniti

Sulle navi da crociera negli Stati Uniti non è più in vigore il protocollo anti-Covd-19 dei CDC – Centers for Disease Control and Prevention. Ne danno comunicazione gli stessi CDC americani, la notzia è riportata da Travel Quotidiano.

Senza più il protocollo Covid per le navi da crociera negli Usa, viene meno anche il codice a colori che era utilizzato per classificare la gravità della situazione contagi a bordo delle navi. Misurare la situazione dei contagi, infatti, non è più possibile visto che le navi non adottano più gli stessi standard di controllo.

Il protocollo per le crociere in Usa era stato introdotto a febbraio 2022, dopo il termine delle misure sanitarie restrittive adottate fino a quel momento.

La fine del protocollo per le navi da crociera non significa, tuttavia, la completa assenza di regole. I CDC, infatti, pubblicheranno nuove linee guida per il contenimento dei contagi di Covid-19 nei viaggi in mare. Linee guida che aiuteranno le compagnie di navigazione nel disporre regole sanitarie di viaggio.

Per ulteriori informazioni: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/cruise-travel-during-covid19

Viaggi in crociera

Cosa pensate dell’allentamento delle regole sanitarie a bordo delle navi da crociera? Avete in programma un viaggio in nave per le vostre vacanze?

