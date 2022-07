5 esperienze imperdibili in Abruzzo per una vacanza perfetta

Una vacanza in Abruzzo può regalare momenti perfetti e anche molto coinvolgenti, non solo spiagge ma anche montagne, laghi e borghi per tutta la famiglia. Scopriamo le esperienze imperdibili

L’Abruzzo è una delle mete più gettonate in estate e c’è sicuramente un motivo valido: piace per le sue bellezze naturali, per il clima lontano dal caldo afoso della città, offre laghi puliti e freschi dove fare il bagno e anche scorci incredibili da ammirare.

Un tuffo, un pic nic all’aperto ma anche la visita ad un borgo di rilevanza storica sono alcune delle attività più belle che è possibile fare. Vediamo le 5 esperienze da non perdere durante la vacanza in Abruzzo.

Vacanza in Abruzzo: 5 esperienze imperdibili

Oltre alle bellezze naturali più famose l’Abruzzo custodisce anche tanti segreti molto interessanti che sono da ammirare sicuramente nel corso di una vacanza.

Tuffo nella Costa dei Trabocchi

Questa è una delle strutture più antiche di tutta la regione, situata su un mare cristallino in un luogo idilliaco per fare il bagno. In zona ci sono diverse strutture attrezzate e anche molte insenature naturali per chi è in cerca di relax e tranquillità. Tutto il litorale tra Ortona e Vasto è veramente suggestivo e anche ricco di ristoranti dove fare uno spuntino. Scopri i luoghi più belli dove fare il bagno.

Visita il borgo di Santo Stefano di Sessanio

In provincia dell’Aquila sorge quello che è stato definito come il borgo più bello d’Italia. Ubicato nel Parco Nazionale del Gran Sasso è veramente caratteristico tra stradine, casette antiche e una storia che ti permetterà di fare un vero viaggio nel tempo.

Ammirare le Grotte di Stiffe

Sono un vero e proprio complesso nel comune di San Demetrio. Rocce, laghi e stalattiti sembrano creare un paesaggio unico e particolarmente magico. Meritano una visita queste grotte che risalgono a 600000 anni fa e sono tra i luoghi più belli di tutto il Pianeta.

Sport sul Fiume Aventino

Se siete in vacanza con la famiglia o con gli amici niente di meglio di un po’ di sano divertimento facendo qualche sport d’acqua sulle Gole del Fiume Sagittario o sul corso del Fiume Aventino. Grazie alle rapide le agenzie organizzano molte attività come il rafting.

Snorkeling a Cerrano

Nell’area della Marina di Cerrano è possibile fare il bagno e soprattutto snorkeling per ammirare da vicino i fondali marini del posto che sono tra i più belli al mondo. Il luogo inoltre è molto caratteristico e particolare con dune di sabbia, pineta e la Torre dove si trova il museo con tanto di terrazza panoramica.

Perché visitare l’Abruzzo in estate?

L’Abruzzo riesce a coniugare ogni tipo di divertimento e di attività, tra le mete più gettonate da vedere assolutamente ci sono Rocca Calscio un luogo molto romantico, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il lago di Scanno a forma di cuore, l’eremo di San Bartolomeo per chi cerca relax, il Castello Piccolomini o Alba Fucens un’antica città romana.