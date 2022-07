L’offerta da non perdere di Trainline: uno sconto per chi prenota biglietti del treno sulla sua piattaforma. Tutte le informazioni utili.

Uno sconto da non perdere per chi viaggia in treno. Non arriva da una compagnia ferroviaria ma da un portale online, Trainline, aggregatore di collegamenti ferroviari e non solo, dove è possibile acquistare direttamente i biglietti.

Tramite motore di ricerca interna, la piattaforma Trainline mostra tutti i collegamenti ferroviari in Europa, di tutte le società, e vende direttamente i biglietti per il viaggio cercato.

Ora Trainline offre uno sconto di 8 euro a chi prenota un viaggio in treno attraverso la sua piattaforma. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, ricordiamo l’offerta imperdibile per tutti i giovani residenti nel Lazio, con autobus e treni regionali gratuiti per visitare questa estate la regione.

Trainline: sconto per chi prenota biglietti del treno sulla sua piattaforma

Molti di voi avranno cercato viaggi in treno in Italia o in Europa tramite sul portale Trainline. Si tratta di una piattaforma online, con sede a Londra, per la ricerca internazionale di collegamenti ferroviari ma anche in autobus. Funziona come un aggregatore.

Inserendo nel motore di ricerca la città di partenza e quella di arrivo, insieme alla data del viaggio, Trainline propone un elenco di tutte le tratte possibili su quel percorso, di tutte le compagnie ferroviarie, con l’indicazione degli orari di partenza e del prezzo dei biglietti. Il portale fornisce anche informazioni sui servizi forniti nelle stazioni.

Si tratta di buon sistema per trovare collegamenti ferroviari, senza limitazioni a singole compagnie, soprattutto se si viaggia all’estero.

Ricordiamo anche gli sconti sui bus di Flixbus per i pellegrini della Via Francigena.

L’offerta

Trainline ha appena lanciato in Italia e nell’Unione Europea una campagna promozionale con l’offerta di uno sconto di 8 euro per chi prenota un viaggio tramite il suo portale. Lo sconto è previsto per i nuovi clienti e si applica sul primo acquisto. Si può utilizzare esclusivamente sulla piattaforma di Trainline. Come riporta Travel Quotidiano.

Per ottenere lo sconto è necessario acquistare un viaggio in treno o in pullman per una spesa minima di 40 euro, escluse tasse e commissioni. L’offerta è valida per viaggi in tutta l’Unione Europea, mentre è escluso il Regno Unito.

Per poter ottenere lo sconto di 8 euro sui viaggi in treno, o in autobus, su Trainline avete tempo per acquistare i biglietti fino al 22 luglio 2022. Termine di scadenza della promozione.

Per ulteriori informazioni e condizioni dell’offerta: www.thetrainline.com/it