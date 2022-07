Vi proponiamo una pratica guida alla spiaggia di Mezzavalle, sulla Riviera del Conero. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze al mare sulle spiagge più belle d’Italia, vi portiamo a Mezzavalle, curioso nome di una bellissima spiaggia della Riviera del Conero, sul Mare Adriatico, appena più a sud della città di Ancona.

La spettacolare Riviera del Conero offre ripide e bianche scogliere a picco sul mare, macchia mediterranea con pini dal verde intenso e ginestre dal giallo acceso (siamo nella terra di Giacomo Leopardi), poi acque del mare trasparenti con colori dal turchese al blu cobalto.

La Riviera si trova nel Centro Italia, affacciata sul Mare Adriatico, nelle Marche e comprende il promontorio di Ancona. In questo tratto di costa, si protende sul mare il Monte Conero, che dà il nome al promontorio, alla Riviera e al Parco Regionale. Un’area di straordinaria bellezza paesaggistica e con meravigliose località di mare.

Sulla Riviera del Conero non dovete perdervi la spettacolare spiaggia di Mezzavalle, di cui vi proponiamo una guida utile.

Sul Mare Tirreno, invece, vi ricordiamo la guida a Castiglione della Pescaia, tra le bellezze della spiaggia e del borgo.

Guida alla spiaggia di Mezzavalle: meraviglia della Riviera del Conero

Quando si parla di Riviera del Conero, di solito le prime località più spesso citate sono Sirolo, Numana e Portonovo. Prima di queste, però, scendendo lungo la costa da Ancona verso sud, si incontra un’altra località importante e meritevole di essere visitata: la spiaggia di Mezzavalle. Superato il promontorio della città di Ancona e prima di quello del Monte Conero, si apre sulla strada un altopiano a terrazza sul mare dalla vista panoramica mozzafiato, dove si possono ammirare il mare, il Monte Conero e la bianca falesia ricoperta dalla vegetazione mediterranea, al di sotto del quale si trova la spiaggia di Mezzavalle.

La spiaggia è una lunga striscia si sabbia e sassolini racchiusa da una baia. A nord si trova il famoso Trave, una lingua di roccia arenaria che dalla falesia si estende nel mare, quasi parallela alla spiaggia, mentre a sud si apre la baia di Portonovo. Siamo ancora nel territorio del Comune di Ancona.

La spiaggia

Mezzavalle è una spiaggia libera e selvaggia. Qui non trovate stabilimenti balneari e occorre portarsi l’ombrellone dietro per ripararsi dal sole, oppure aspettare che inizi a calare dietro la falesia, nel pomeriggio, e ripararsi a ridosso della roccia. La spiaggia è comunque servita da docce e toilette e da un bar ristorante con una bellissima terrazza panoramica, dove ci si potrà sedere per un pranzo completo o anche solo per un panino e un gelato.

Per raggiungere Mezzavalle è necessario percorrere a piedi un ripido sentiero, a tratti ripidissimo – servono scarpe con una buona suola prensile o si rischia di scivolare – che nel primo tratto si inoltra nella macchia mediterranea, tra i pini, per poi aprirsi in scorci mozzafiato sul mare. L’alternativa può essere quella di raggiungere la spiaggia via mare.

Il ritorno, attraverso la lunga salita, sarà piuttosto faticoso ma la straordinaria bellezza del luogo compenserà la fatica. Da metà pomeriggio, sulla spiaggia di Mezzavalle il sole inizia a calare dietro la falesia e sulla spiaggia arriva l’ombra, pertanto non è un posto per ritardatari.

Per informazioni turistiche si può visitare il sito web Riviera del Conero: www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-di-mezzavalle

A cura di Valeria Bellagamba