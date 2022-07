I 5 rooftop più belli d’Italia: le terrazze che dominano le città

Avete voglia di una serata diversa? Ammirare la città dall’alto è sempre spettacolare e per questo i rooftop negli ultimi anni sono diventati così gettonati. Scopriamo le terrazze più belle in Italia

I rooftop sono terrazze panoramiche dove è possibile cenare ma anche semplicemente rilassarsi con un drink. Sono posizionati all’ultimo piano di palazzi prestigiosi, hotel e sono sempre caratteristici.

Ognuno di loro è famoso per un motivo, per la vista sulla città, per il rumore del mare in sottofondo, per la grandezza. Pochi lo sanno ma in Italia ci sono alcune delle terrazze più belle e famose del mondo, meglio anche di New York.

Visitare i rooftop più belli d’Italia

Per visitare un rooftop è sempre meglio prenotare, soprattutto di sera. Questi locali sono particolarmente affollati, soprattutto nelle giornate più calde perché offrono anche una valida soluzione per combattere il caldo. Alcuni sono molto costosi ma altri sono più semplici e accessibili. Scopriamo i più belli.

Radio Rooftop Bar a Milano

Questa terrazza sulla città ripercorre proprio il classico rooftop americano ed offre ai clienti uno dei panorami più spettacolari d’Europa. La terrazza di 140 metri quadri e i cocktail con musica live, insieme a divanetti e poltrone la rendono una location perfetta.

La Terrazza a Firenze

Un luogo storico e iconico posizionato proprio nel cuore della città, in cima alla torre medievale dei Consorti. È possibile ammirare una vista completa su tutta la città. Per accedere basta recarsi all’ultimo piano dell’hotel Continentale. Raffinato e chic è spettacolare.

Les Etoiles a Roma

La città eterna è spettacolare ma ammirarla dall’alto è ancora più suggestivo. Sulla terrazza ubicata all’ultimo piano dell’Atlante Star Hotel la vista è magnifica. Siamo a pochi passi da Castel Sant’Angelo quindi è possibile ammirare la Cupola di San Pietro mentre si fa un aperitivo.

Vista Sky Bar a Sorrento

Nel cuore della Campania un rooftop a picco sul mare. Il panorama non ha bisogno di spiegazioni, è unico e lascia senza parole. Sicuramente in questo caso la vista batte tutto ma anche il comfort è degno di nota con poltrone per due molto chic.

Al Trabucco da Mimì a Peschici

Siamo in Puglia in un rooftop sul mare del Gargano. Aperitivi a base di pesce, musica dal vivo e tutta la bellezza della costa ai piedi. Non c’è che dire, un luogo perfetto e altrettanto semplice per chi vuole qualcosa di più rustico.

Perché visitare un rooftop?

Cos’ha di diverso un rooftop da una semplice terrazza? Ovviamente la vista, spesso a 360° sull’intera città. Vale la pena, almeno una volta nella vita, lasciarsi coccolare in uno dei più belli in Italia. Questi non sono gli unici e sicuramente ce ne sono in tante altre città ma sono meritevoli di attenzione per le bellezze che vanno ad esaltare.