L’ultima novità sul trasporto ferroviario in Europa: in Spagna arrivano i treni gratis, ecco come funzioneranno. Tutte le informazioni.

Rivoluzione nel trasporto ferroviario spagnolo: arrivano i treni gratis a settembre. Una misura a favore dei cittadini per garantire la mobilità sostenibile ma soprattutto contro il caro vita.

L’inflazione e il caro energia stanno creando seri problemi in tutta Europa. Soprattutto in Spagna, oltre ai prezzi esorbitanti della benzina, sta diventando molto difficile per i cittadini anche pagare l’abbonamento del treno per andare al lavoro.

Pertanto, per fare fronte alla difficilissima situazione di crisi, il governo spagnolo ha deciso di introdurre i treni gratuiti per tutti gli spagnoli. Saranno gratis i treni regionali sulla breve e media distanza. La misura sarà introdotta dal 1° settembre e sarà applicata per quattro mesi.

Il provvedimento è molto simile a quello adottato in Germania, dove a giugno e fino ad agosto sono stati introdotti gli abbonamenti per i treni regionali a 9 euro al mese. Anche in questo caso si tratta di una misura adottata per contrastare gli effetti del caro carburanti e incentivare l’uso dei mezzi pubblici, anche a scopo di tutela ambientale.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sui treni gratis in Spagna. Come si applicherà il provvedimento.

In Spagna arrivano i treni gratis: come funzioneranno

Dopo i treni regionali con abbonamenti mensili a prezzo quasi simbolico per viaggiare ovunque in Germania, arrivano in Spagna i treni gratuiti.

Infine, ricordiamo che negli ultimi anni alcuni Paesi hanno sperimentato l’introduzione dei mezzi pubblici locali gratuiti per i cittadini, come il Lussemburgo e l’Estonia.