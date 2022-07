Le ultime previsioni per il meteo della settimana dal 18 luglio: caldo in aumento, ecco quando sarà raggiunto il picco. Tutte le informazioni utili.

Dopo il ritorno del gran caldo intenso degli ultimi giorni, in particolare nel weekend, si apre una nuova settimana segnata da temperature bollenti.

La nuova, torrida ondata di caldo africano è arrivata in Europa e in Italia. Tutti ce ne siamo accorti. Le temperature hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 40 gradi. Le situazioni più drammatiche si sono avute durante il weekend in Portogallo, Spagna e nel Sud della Francia, dove accanto alle temperature record si sono purtroppo verificati vasti incendi.

La nuova settimana che inizia lunedì 18 luglio si apre ancora all’insegna del caldo molto intenso, con alcune situazioni in peggioramento. Di seguito le previsioni aggiornate.

Meteo della settimana dal 18 luglio: caldo in aumento, quando sarà il picco