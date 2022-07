Viaggi low cost per ragazzi: in Lazio autobus e treni regionali gratis per i giovani sotto i 25 anni. Torna l’iniziativa “Lazio in Tour”. Tutte le informazioni utili.

Torna l’iniziativa “Lazio in Tour” per far scoprire la regione ai giovani offrendo loro autobus locali e treni regionali gratuiti. Un’opportunità di viaggio da non perdere.

“Lazio in Tour” si rivolge ai ragazzi dai 16 ai 25 anni residenti nel Lazio ed è una sorta di “interrail” gratuito della regione, reso possibile grazie a una convenzione tra Cotral e Trenitalia.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sui treni e autobus regionali gratuiti per i giovani del Lazio.

In Lazio autobus e treni regionali gratis per i giovani sotto i 25 anni

Il giro del Lazio con una sorta di Interrail tra autobus locali e treni regionali completamente gratuiti. Si tratta dell’iniziativa “Lazio in Tour” che torna anche questa estate per tutti i giovani residenti in regione dai 18 a 25 anni di età.

L’iniziativa è in vigore da lunedì 18 luglio a giovedì 15 settembre 2022, nei mesi clou dell’estate. Il periodo in cui si concentrano le grandi partenze per le vacanze e i ragazzi hanno finito gli esami, di maturità e all’università.

