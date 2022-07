E’ stata eletta l’isola più bella del mondo 2022 ed è in Italia. Superata tutta la blasonata concorrenza

Altro che andare all’estero. Per le vacanze restate in Italia. Si trova infatti nel nostro Paese l’isola più bella del mondo. Sì, avete capito bene, la più bella del mondo. Meglio di posti blasonatissimi come le Seychelles o le Maldive, meglio dei Caraibi e meglio anche delle Baleari o delle Cicladi. Altro che Santorini.

Ma qual è l’isola italiana eletta la più bella del mondo? Rullo di tamburi: l’isola vincitrice è Ischia. La perla del Golfo di Napoli si è aggiudicata il primo posto nella classifica della rivista Travel+Leisure. Ogni anno migliaia di utenti votano l’isola più bella del mondo e quest’anno sul gradino più alto del podio è salita Ischia. Seguita dalle Maldive e e da Bali. Al quarto posto la greca Milos.

Ischia, l’isola più bella del mondo

Che Ischia fosse un’isola bellissima già lo sapevamo. Ora sappiamo pure che per migliaia di turisti è molto meglio di mete esotiche famose. E questo è indubbiamente un motivo di vanto. Ma cosa ha di tanto speciale Ischia che ha fatto breccia nel cuore dei visitatori tanto da renderla l’isola più bella del mondo?

Ischia ha tantissime cose da vedere e offre tante cose da fare. E poi ha qualcosa che pochissime altre isole hanno: le sorgenti termali. Le terme di Ischia sono un qualcosa di unico: ce ne sono di naturali che sgorgano direttamente in spiaggia come a Sorgeto, o sono in dei centri di una bellezza mozzafiato come Negombo o Poseidon. Poi quasi ogni hotel ha piscine termali rendendo ogni soggiorno speciale.

Poi il mare e le spiagge. Ischia è bagnata da un mare cristallino e ha spiagge meravigliose come quella dei Maronti, di Chiaia, di Citara, di San Francesco o di San Montano. E poi ci sono gli scorci incantevoli. Come quello del borgo di Sant’Angelo o i vicoli di Ischia Porto. E poi il Castello Aragonese quest’imponente costruzione sul mare dal panorama spettacolare.

Insomma, riuscite a trovare un’altra isola amata sin dai tempi dei romani, che abbia bellezze naturali, un clima invidiabile e testimonianze storiche? Probabilmente no. Per questo Ischia è l’isola più bella del mondo. E ciliegina sulla torta gli ischitani sono stati giudicati accoglienti e gentili.

Pronti ad andare a Ischia?

Ischia si raggiunge facilmente in traghetto dal porto di Napoli e Pozzuoli e offre moltissime strutture ricettive nelle varie località dell’isola per tutte le tasche. La primavera e la fine dell’estate sono il momento migliore per andare ad Ischia per poter apprezzare le acque calde termali, ma anche in piena estate non ve ne pentirete. Ci sono vasche d’acqua più fresca e un mare dove tuffarvi.

Una vacanza nell’isola più bella del mondo, Ischia, è pressoché un obbligo per ogni italiano!