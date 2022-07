La città con oltre 700 castelli completamente disabitata è unica al mondo

By

Pensate di aver visto qualunque cosa stramba nella vita? Sicuramente non è così. Ci sono luoghi veramente unici e molto suggestivi e la città disabitata dove ci sono solo castelli è uno di quelli. Scopriamo dove si trova

La città con 732 edifici tutti uguali, ovvero castelli in stile francese completamente disabitati, è uno dei luoghi più iconici della Turchia. Non è l’unico, questa è famosa per le sue stravaganze.

Questo progetto però è molto particolare ed è totalmente abbandonato per il fallimento dell’impresa edile che non ha mai ultimato i dettagli. Oggi rappresenta uno dei fallimenti immobiliari più strani della storia.

Burj Al Babas Villa: la città fantasma dove ci sono solo castelli

Il villaggio di Burj Al Babas Villa è un’area residenziale che si trova a nord di Bolu in Turchia. Il progetto è nato nel 2014 quando un gruppo di immobiliaristi ha finanziato questo folle progetto. Tutte le abitazioni sono castelli che definiscono integralmente il paesaggio. A causa della crisi economica non è mai stato possibile ultimare l’area anche se è in gran parte porta. Nel 2017 la zona è stata abbandonata diventando a tutti gli effetti una città fantasma.

Si estende per 300 mila chilometri, l’intera area boschiva è stata rasa al suolo per consentire la costruzione degli edifici. Il progetto oltre ai castelli vantava un enorme centro commerciale, strade, piazze ma queste aree non sono mai state realizzate.

Perché sono tutti castelli? L’ispirazione per le unità immobiliari è al castello di Chenonceau che si trova nella Valle della Loira. Tutto, dalle torri ai dettagli lo ricordano. Gli interni sono identici con finiture di pregio, pavimenti in marmo, stucchi, fontane, ascensori, domotica. Il centro commerciale a cui hanno lavorato 2500 operai invece era ispirato al Campidoglio degli Stati Uniti. In giro ci sono laghi, aree verdi, spazi per il relax. Se completato quindi doveva avere tutti i comfort possibili, il sindaco su grande sostenitore del progetto, prima del suo fallimento.

Prima del disastro sono state vendute quasi 600 abitazioni per costi unitari che superavano anche i 500 mila euro. Nessuno però ci ha mai abitato e ora rappresenta un luogo di incredibile particolarità ma completamente vuoto.

Come visitare Burj Al Baba

Burj Al Baba si trova a circa tre ore da Istanbul e si può raggiungere unicamente con il proprio veicolo. Vale la pena visitare questo villaggio che doveva essere destinato ai ricchi del Medio Oriente perché mostra tutta la stravaganza del posto e soprattutto delle persone. Tutta la zona è famosa per Mudurnu dove si trovavano le terme romane e oggi è molto caratteristica per questo progetto stravagante di opulenza.