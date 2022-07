Vi proponiamo una pratica guida di Castiglione della Pescaia: una delle spiagge più belle d’Italia. Tutte le informazioni utili.

Per la vostra estate al mare vi consigliamo le spiagge più belle d’Italia dove andare in vacanza. Quelle con il mare stupendo e dotate dei migliori servizi. Qui vi portiamo nella località toscana di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia è un comune della Maremma Grossetana, affacciato sul Mar Tirreno. È formato da un borgo storico che sorge su una collina, con il centro abitato più moderno che scende fino alla costa, dove sono il porto e la grande spiaggia sabbiosa.

La spiaggia di Castiglione della Pescaia è stata premiata anche quest’anno dalla Guida Blu di di Legambiente e Touring Club italiano, confermando il massimo riconoscimento delle 5 Vele Blu, insieme al litorale della Maremma.

La bellezza e la qualità del mare, la salvaguardia ambientale e l’accoglienza turistica di qualità, fanno di Castiglione della Pescaia un luogo ideale per il turismo balneare. La spiaggia è anche Bandiera Blu e Bandiera Verde come spiaggia a misura di bambino.

Insomma, Castiglione della Pescaia è uno dei luoghi della Toscana più belli per andare al mare per le vacanze 2022.

La località è sempre stata molto frequentata dai turisti, sia per la bellezza del suo mare e del paesaggio naturale che lo circonda, che per il patrimonio storico e artistico della zona. A Castiglione, poi, ci sono molte piste ciclabili per circolare tranquillamente in bici per il suo centro abitato, nuovi parcheggi e diversi itinerari escursionistici. Si può esplorare il ricco territorio della zona con percorsi di trekking a piedi, a cavallo e in bici.

Alla bellezza della spiaggia, fa da contraltare quella dell’entroterra, con un paesaggio naturalistico di pregio disseminato di pinete, riserve naturali. Il centro storico ha conservato intatte parti importanti della cinta muraria del borgo medievale. Il patrimonio architettonico del paese è di straordinaria ricchezza, troviamo palazzi storici, chiese, torri, rocche e castelli, in città e nei dintorni. Nella campagna sorgono ville e fattorie antiche; nei boschi e sulle colline abbazie, eremi e monasteri. Vicino alla frazione di Vetulonia si trova l’omonima area archeologica. Un territorio tutto da scoprire.

Castiglione della Pescaia: la spiaggia

La spiaggia di Castiglione della Pescaia si trova proprio davanti al centro abitato, è sabbiosa e con basso fondale. Si divide in Spiaggia di Ponente e Spiaggia di Levante. La Spiaggia di Ponente va dal porto verso Punta Ala ed è la spiaggia più frequentata di Castiglione. Qui si trovano diversi stabilimenti balneari attrezzati, anche con bar e ristoranti; c’è comunque anche un ampio tratto di spiaggia libera. La Spiaggia di Levante va dal porto fino a Marina di Grosseto, è molto simile a quella di Ponente, ma è meno affollata. Ideale per chi cerca tranquillità.

Andando a nord, verso Punta Ala, si trova la Spiaggia delle Rocchette, una caletta molto bella, con un fondale roccioso ideale per le immersioni. Verso sud, invece, tra i comuni di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto si trova la Spiaggia delle Marze, un arenile sabbioso circondato da una rigogliosa vegetazione tipica maremmana.

Informazioni turistiche su Castiglione della Pescaia sul portale turistico della località: www.castiglionepescaia.it

Castiglione della Pescaia – VIDEO



Di Valeria Bellagamba