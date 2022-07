I 5 luoghi perfetti in Italia per una proposta di matrimonio da sogno

Voglia di romanticismo e proposta di matrimonio alle porte? L’Italia offre delle mete perfette e molto caratteristiche per fare la fatidica domanda. Vediamo le mete più romantiche

Non c’è bisogno di volare a Parigi per una super proposta di matrimonio, le destinazioni italiane super romantiche sono anche dietro l’angolo.

A seguire i suggerimenti migliori per organizzare una proposta da favola e soprattutto per poter godere dei panorami più belli che il Paese ha da offrire.

Proposte di matrimonio da sogno in Italia

La location è molto importante per la proposta, ci sono luoghi così iconici e belli che renderebbero romantico qualunque incontro. Figuriamoci una proposta di matrimonio! Oltre quelli più famosi e battuti come su una gondola a Venezia, sul ponte di Roma o sotto il balcone di Romeo e Giulietta a Verona ci sono itinerari meno battuti ma perfetti.

Positano in Costiera Amalfitana

Positano è una delle perle d’Italia, situata in Costiera Amalfitana, si raggiunge con l’auto, con il bus o con i mezzi pubblici. È molto famosa per i suoi scorsi, il paesaggio da cartolina e anche i vicoletti. È un luogo incredibile e speciale. Niente di meglio che organizzare la proposta in modo molto semplice, sulla spiaggia, direttamente sull’incantevole vista che viene offerta ai visitatori. Sarà impossibile non essere abbagliati.

Civita di Bagnoregio a Viterbo

Questo borgo sorge nel Lazio ed è famoso perché è stato riconosciuto come il più romantico di tutta Italia. Si trova al confine con Umbria e Toscana, molto caratteristico e particolare. Qui il tempo sembra essersi fermato. Per una proposta ad effetto sicuramente scegliere di inginocchiarsi ai piedi di Civita lascerà il segno.

Manarola nelle Cinque Terre

Manarola è una delle Cinque Terra in provincia della Spezia. È un borgo straordinariamente bello che si staglia su una roccia di 70 metri. Le casette colorate, il mare che abbraccia la catena montuosa e la sua storia particolare rendono il luogo particolarmente suggestivo. Ci sono molti ristorantini con vista sul mare che saranno sicuramente perfetti per la domanda fatidica.

Montepulciano in Toscana

La Toscana è sempre bellissima con le sue cantine e colline meravigliose, i vigneti e lo splendido vino rosso. Montepulciano rappresenta una delle mete più belle e particolari, perché non organizzare dunque una proposta di matrimonio nella campagna vicina, magari proprio in un vigneto? Un’idea unica e particolare.

Vieste sul Gargano

Vieste è incastonata sul Gargano in Puglia, vicino Foggia. Non solo famosa come stazione balneare che sono bandiera blu ma anche per le sue bellezze incontaminate. Il luogo perfetto e super romantico per una proposta di matrimonio direttamente a picco sul mare.

Scegliere la meta per la proposta di matrimonio

Proposta di matrimonio low budget? Niente paura. Le mete sono veramente infinite in Italia. A volte, anche nella propria regione, dietro casa, c’è un luogo molto romantico. Sfruttare la fantasia, avere un’idea particolare e unica, renderà il tutto perfetto anche senza lussi eccessivi. Questi sono alcuni suggerimenti utili ma ogni regione offre dei luoghi iconici, talvolta poco famosi e quindi ancor più idonei alla finalità.