Come ogni estate, anche questa estate si ripropongono i rischi di truffe per le case vacanza. Anche i più attenti possono cadere nei tranelli di chi finge di affittare una casa per le vacanze e poi si rende irreperibile dopo aver intascato la caparra o un anticipo sull’affitto.

Per evitare brutte sorprese e non cadere vittima di raggiri, la Polizia di Stato ha lanciato anche per questa estate una campagna informativa con tutti i consigli per evitare le truffe sulle case per le vacanze. In collaborazione con il noto portale di affitti brevi Airbnb.

La campagna è rivolta in primo luogo a chi affitta una casa vacanza sul web, dove le truffe sono più frequenti e più facili.

Truffe case vacanza: i consigli per evitarle di Polizia e Airbnb

Per prevenire le truffe sulle casa vacanza da affittare questa estate, in particolare online, la Polizia di Stato italiana e il portale di affitti Airbnb hanno lanciato anche quest’anno una campagna informativa con consigli pratici.

Chi prenota un appartamento o una casa per le vacanze sul web, deve fare attenzione a diversi elementi per evitare di essere truffato. Soprattutto quando si tratta di offerte a bassissimo costo.

Ecco i consigli della Polizia contro i tentativi di raggiro più comuni.

Il video della Polizia di Stato sulla campagna contro le truffe online sulle case vacanza.