Torino, qui ci sono 10° in meno: la zona più fresca da raggiungere subito

Una meta fresca a 2 passi da Torino con dieci gradi in meno rispetto a quelli percepiti in città: ecco il Lago di Malciaussia.

Il caldo torrido e l’umidità di questi giorni di luglio 2022 è quasi insopportabile. Soprattutto se vivete in una grande città come Torino dove i refoli di vento sembrano quasi un miraggio e non sapete come trovare sollievo dalla calura.

Ci sono però delle zone fresche vicino a Torino da raggiungere rapidamente e dove, finalmente, potrete respirare e godervi anche il piacere di dormire con il lenzuolo! Stiamo parlando di Malciaussia, nel comune di Usseglio nel cuore della Valle di Viù a solo un’ora e 45 minuti dal centro di Torino.

Dove si trova il Lago di Malciaussia, la meta più fresca a due passi da Torino

Malciaussia è nel cuore delle Alpi Graie e qui, in questo preciso momento, ci sono 23 gradi e di sera e di notte la temperatura scende fino ai 14 gradi. Una zona fresca vicino a Torino è quindi questa bellissima area montuosa con tanto di lago artificiale che merita di essere visto.

Non solo quindi un posto fresco a 2 passi dal centro di Torino, questa meta è resa unica dal lago incantato di Malciaussia a 1800 metri di altezza. Poco importa che sia un bacino artificiale nato insieme alla diga intorno agli anni ’30 del Novecento. Questo specchio d’acqua è come un diamante incastonato in un paesaggio montuoso bellissimo tra il Colle dell’Atuaret, il Monte Lera e il Rocciamelone.

Cosa fare dal Lago di Malciaussia?

Da questo lago con temperature inferiori di 10 gradi rispetto a quelle registrate a Torino, partono poi tantissimi percorsi di trekking per andare alla scoperta delle montagne circostanti. Approfittatene, perché queste strade sono aperte solo in estate.

Sollazzatevi dunque con questo fresco e mangiate qualche piatto tipico piemontese nel rifugio accoccolato sul Lago; godetevi la meraviglia delle marmotte, delle aquile e anche degli stambecchi che popolano il profilo delle montagne circostanti.

Questo luogo fresco vicinissimo a Torino non è solo una destinazione per trovare refrigerio. Si tratta di una destinazione bellissima da scoprire. Siete pronti a rinfrescare mente e corpo nel Lago di Malciaussia?