Le offerte di lavoro dell’estate: La compagnia aerea Emirates assume personale in Italia: gli open day. Tutte le informazioni utili.

Arrivano nuove offerte di lavoro nel settore del trasporto aereo. In un periodo in cui le compagnie aeree soffrono una grande carenza di personale. Questa volta è la compagnia aerea Emirates ad assumere, con ricerca di figure professionali in Italia.

La compagnia aerea internazionale e di lusso Emirates assume personale in Italia e ha lanciato una campagna di recruiting con open day in corso in varie città del Paese.

Si sono svolte già due tappe a Milano e Venezia. Le prossime saranno a Roma, Bari e Palermo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo che anche Etihad ha lanciato una campagna di assunzioni di personale di cabina in Italia. Di seguito i dettagli delle offerte di lavoro di Emirates.

La compagnia aerea Emirates assume personale in Italia: gli open day

Proseguono gli open day di Emirates per la ricerca di personale da assumere in Italia. Dopo le tappe di Milano e Venezia, i prossimi open day saranno a Roma, Bari e Palermo. La compagnia aerea di Dubai assume personale di bordo.

In una nota, Emirates spiega di essere alla ricerca di “persone che abbiano la passione per il mondo dell’hospitality, con un occhio di riguardo a un servizio semplice, ma allo stesso tempo personalizzato e impeccabile, al fine di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile”. La compagnia aggiunge che “chi si candiderà dovrà sapersi muovere con sicurezza e prendere il controllo nel gestire i servizi dell’aeromobile e le procedure di sicurezza“. Inoltre, spiega ancora la nota, “tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai“.

Gli open day di Emirates per il recruiting di personale di bordo saranno a Roma il 21 luglio, al Radisson Blu Ghr, a Bari il 23 luglio, al Mercure Villa Romanazzi Carducci, quindi a Palermo il 25 luglio, all’Astoria Palace Hotel. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 9.00.

Tutte le informazioni utili per candidarsi le trovate sul sito web di Emirates alla sezione “Careers”: www.emiratesgroupcareers.com