Il sondaggio sui viaggi più amati: l’isola migliore al mondo è italiana, secondo gli americani di”Travel+Leisure”. Tutte le informazioni utili.

L’isola più bella, con i migliori servizi, l’eccellente accoglienza e le esperienze da favola si trova in Italia. Nel Golfo di Napoli.

A sancire il primato di questa nostra eccellenza delle vacanze al mare sono gli americani. La prestigiosa rivista di viaggi statunitense “Travel+Leisure” ha premiato la nostra Ischia come migliore isola al mondo. Un primato di cui andare assolutamente orgogliosi.

Non è la prima volta che Ischia riceve il massimo riconoscimento per la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti. Già nel 2016, “Travel+Leisure” aveva premiato Ischia come migliore isola d’Europa, The Best Island in Europe.

Ora arriva dalla stessa rivista il massimo riconoscimento mondiale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

L’isola migliore al mondo è italiana, secondo gli americani

Altro che Maldive, Seychelles, Mauritius, Bahamas, Barbados. L’isola migliore al mondo si trova in Italia, nel Golfo di Napoli: è Ischia. Un riconoscimento di assoluto prestigio che viene dalla importante rivista di viaggi Usa “Travel+Leisure”.

Ischia è stata eletta isola migliore del mondo nell’ambito dei “The World’s Best Awards 2022“. I riconoscimenti che ogni anno la rivista assegna alle migliori mete di viaggio suddivise per categorie: isole, appunto, poi città, hotel, resort, navi da crociera, compagnie aeree.

Quest’anno, Ischia ottiene il massimo riconoscimento sia in Europa che nel mondo.

Le mete di viaggio sono premiate sulla base di un sondaggio condotto da “Travel+Leisure” tra i suoi lettori, che sono 5 milioni per la versione cartacea e 11 milioni tra sito web e canali social.

Le destinazioni di viaggio, tra cui le isole, sono state valutate dai lettori tenendo conto di vari parametri, come attività e luoghi di interesse, attrazioni naturali e spiagge, cibo, cortesia e il valore generale.

Ischia ha ricevuto l’apprezzamento dei viaggiatori e lettori di “Travel+Leisure” per la straordinaria bellezza del luogo, le spiagge e il mare cristallino, l’accoglienza e il cibo, i servizi, basti pensare alle terme, e le esperienze entusiasmanti.

Le altre isole premiate

Nella classifica delle migliori isole al mondo secondo “The World’s Best Awards 2022” di “Travel+Leisure”, dopo il primo posto di Ischia troviamo: le Maldive, al secondo posto, Bali, in Indonesia, Milos, in Grecia, le Isole Fiji, la Galapagos, in Ecuador, Phuket, in Thailandia, Dominica, ai Caraibi, Boracay, alle Filippine, e Cape Breton in Nova Scotia, Canada, al decimo posto.

Mentre troviamo l’isola paradisiaca di Palawan, nelle Filippine, all’undicesimo posto, le Azzorre al tredicesimo posto, Ibiza al diciassettesimo, l’isola hawaiana di Maui al ventesimo e la greca Creta al ventiduesimo.

Insomma, Ischia ha sbaragliato concorrenti di tutto rispetto. E voi, ci siete mai stati sull’Isola Verde? L’altro nome di Ischia. Merita sicuramente una visita, per le sue spiagge favolose, la natura selvaggia di antica isola vulcanica, gli antichi borghi dei pescatori, il suggestivo Castello Aragonese e naturalmente le sue terme, le trovate anche libere, lungo la costa.