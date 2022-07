Il giardino pensile più grande d’Europa? Si trova in Italia ed è imperdibile

L’Italia vanta molti primati, anche il giardino pensile più grande d’Europa che vale la pena ammirare dal vivo. Scopriamo dove si trova

Torino è una città tutta da scoprire con arte, architettura e monumenti. Pochi sanno però che ospita il più grande giardino pensile d’Europa. La struttura era uno spazio utilizzato per presentare le auto Fiat ai clienti, proprio sopra il Lingotto. La zona è stata tutta bonificata e trasformata in un incredibile giardino.

Oggi è possibile sedersi e ammirare i fiori e le piante ma anche riunirsi oppure passeggiare. Il luogo è accessibile a tutti. Sembra proprio di non essere in Italia e invece è pura realtà e soprattutto gratuito per tutti.

Giardino pensile più grande d’Europa: un primato italiano

Il giardino pensile più grande d’Europa si trova a Torino, in un’area industriale dove si trovano centri commerciali e anche molte aziende. In particolare è lo stabilimento Fiat ad aver permesso di ideare una vera rivoluzione verde, uno spunto importantissimo soprattutto in una città immersa tra i palazzi. Quella che era la pista di prova nasce con una nuova vita e diventa un’oasi verde. Si parla di circa 40 mila alberi, piante e arbusti che sono stati piantati. Lo spazio si chiama Pista 500, in ricordo della pista che era posizionata prima del giardino.

Oggi è a tutti gli effetti il più grande d’Europa anche grazie al lavoro con lo Studio Giardino che ha pianificato tutta la parte verde con un progetto dettagliato. Ci sono una molteplicità di piste naturali, zone verdi e scorci naturalistici. Si parla di una nuova archeologia che sorge a quasi trenta metri di altezza. Si può passeggiare a piedi ma anche in bici o in monopattino. Una rivoluzione sostenibile che è destinata a svilupparsi e a coinvolgere altre aree della città.

Questo sviluppo infatti permette non solo di avere un’enorme area verde nel perimetro urbano ma anche andare a combattere attivamente l’inquinamento. Oltre ventisette metri quadri di verde con attenzione all’inclusione e alle varie specie che sono state piantate.

Come arrivare al giardino pensile di Torino

Uno spazio pubblico che può essere utilizzato dai residenti ma anche dai curiosi. Per visitarlo basta recarsi al vecchio stabilimento della Fiat di Torino, l’accesso al giardino pensile più grande d’Europa è completamente gratuito e vale sicuramente una visita. La fabbrica si trova in Via Nizza ed è ben segnalata da molteplici indicazioni in tutta la zona, quindi facile da raggiungere.