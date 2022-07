Le novità sui viaggi in crociera: addio al tampone prima dell’imbarco per alcune compagnie, ecco quali e dove.

Arrivano novità sulle misure sanitarie per i viaggi in crociera. Diverse compagnie di navigazione hanno deciso di non chiedere più ai passeggeri il tampone prima dell’imbarco.

Per il momento si tratta solo di alcune compagnie e solo su alcuni itinerari. Un allentamento sperimentale delle misure sanitarie per agevolare i viaggi in crociera e alleggerire le incombenze a carico dei passeggeri.

La ripresa della pandemia con la nuova forte ondata di contagi in piena estate potrebbe, tuttavia, cambiare ancora le regole. Nel frattempo, scopriamo quali compagnie da crociera e per quali itinerari non è più o non sarà più obbligatorio il tampone prima di imbarcarsi.

Ricordiamo anche che il tampone non è più richiesto per entrare in Australia, nemmeno ai non vaccinati.

Viaggi in crociera: addio al tampone prima dell’imbarco

Si riducono le misure di prevenzione anti-Covid a bordo delle navi da crociera, i luoghi dove a inizio pandemia si erano registrati i più ampi focolai. Dopo l’introduzione di rigide regole restrittive per permettere la ripresa delle crociere in sicurezza, arrivano ora gli allentamenti degli obblighi per i passeggeri.

La principale misura di sicurezza sanitaria ad essere abbandonata è il tampone negativo richiesto ai passeggeri prima dell’imbarco a bordo delle navi. A dire addio all’obbligo di tampone è la compagnia Holland America Line, che non richiederà più il test Covid-19 negativo per alcuni itinerari di crociere in Europa. Come riporta TTG Italia.

La compagnia ha deciso di non chiedere più ai suoi passeggeri il tampone negativo prima dell’imbarco sulle navi in partenza da Rotterdam già dal 10 luglio scorso e per il 17 luglio prossimo, così come per la partenza da Amsterdam il 24 luglio.

I passeggeri non dovranno più fornire la prova della negatività al virus, così come avviene per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi europei, come l’Italia che ha abolito il Green pass per i viaggiatori dall’estero dal 1° giugno scorso. Infatti, la compagnia di navigazione ha spiegato che l’abbandono del test negativo pre-imbarco è stato deciso per allineare i protocolli sanitari a quelli dei Paesi visitati.

Comunque, rimane l’obbligo di vaccinazione per salire a bordo delle navi di Holland America Line. Tutti passeggeri sopra i 12 anni devono aver completato il ciclo vaccinale e quelli dai 18 anni in su devono aver ricevuto anche la terza dose booster se hanno ricevuto l’ultima dose del ciclo vaccinale iniziale da più di 270 giorni.