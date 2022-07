By

Occasioni di viaggio in treno + autobus per le città d’arte, con Freccialink di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze alla scoperta delle bellezze d’Italia, vi segnaliamo le occasioni di viaggio in treno più autobus con il servizio Freccialink di Trenitalia, anche per le città d’arte.

Se per le vostre vacanze estive programmate anche la visita a una città d’arte, lasciate a casa la macchina e prendete il treno. Grazie al servizio Freccialink di Trenitalia potete raggiungere alcune delle città più belle e spettacolari anche là dove non arriva il treno. Il collegamento con la Freccia, infatti, è integrato dal viaggio in autobus.

Dopo avervi proposto i viaggi con Freccialink per le mete di vacanza al mare e in montagna, tocca ora alle città d’arte. Ecco dove andare con treno e autobus.

Viaggio in treno + autobus per le città d’arte, con Freccialink di Trenitalia

Con il servizio Freccialink di Trenitalia potete viaggiare comodamente con il treno alta velocità Frecciarossa o Frecciargento, partendo dalla vostra città, per poi completare l’itinerario di viaggio a bordo di autobus moderni, dotati di tutti i comfort e della rete wi-fi.

Il servizio permette di collegare le principali stazioni servite dai treni alta velocità con destinazioni di viaggio dove non solo non arriva l’alta velocità ma alle volte nemmeno i treni regionali, perché privi di stazioni ferroviarie.

Inoltre, tra le offerte per l’estate di Trenitalia, ricordiamo la promozione Estate Insieme sui treni regionali, l’offerta Bimbi Gratis con sconti per i genitori, la Promo Estate Frecce con sconti del 60%.

Di seguito i collegamenti Freccialink proposti da Trenitalia per l’estate verso alcune importanti città d”arte italiane.

I collegamenti Freccialink per le città d’arte



Con il servizio treno + autobus Freccialink di Trenitalia è possibile viaggiare a bordo dell’alta velocità delle Frecce e completare il tragitto in autobus per raggiungere le città d’arte e non solo. Ecco le mete collegate.

Assisi P.zza Unità d’Italia – Assisi – Perugia – Da Firenze Santa Maria Novella in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Bologna e Venezia. Si effettua giornalmente; non circola il 15 agosto 2022;

– Da Firenze Santa Maria Novella in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Bologna e Venezia. Si effettua giornalmente; non circola il 15 agosto 2022; Matera – Potenza – Da Salerno in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Si effettua giornalmente; non circola il 15 agosto 2022;

– Da Salerno in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Si effettua giornalmente; non circola il 15 agosto 2022; Pompei – Da Napoli Afragola in connessione con le Frecce da/per Milano, Bologna, Firenze e Roma. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022.

Ulteriori informazioni sul servizio Freccialink di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/servizio_freccialink.html?utm_source=pocket_mylist