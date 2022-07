La spiaggia di Talmone in Sardegna è un piccolo paradiso terrestre tutto da scoprire e, secondo noi, è anche meglio di tante altre.

In Sardegna ci sono tantissime spiagge meravigliose da scoprire e molte ve le abbiamo anche raccontate nel dettaglio. Tuttavia la spiaggia di Talmone, nella Costa Serena, vicino a Palau nel nord dell’isola è una bellezza incontaminata da scoprire.

Ma perché dovreste optare per questa zona di costa piuttosto che un’altra? Il panorama, l’acqua cristallina e il fatto che non sia semplicissima da raggiungere la rendono speciale.

Spiaggia di Talmone: cosa dicono i viaggiatori? Le recensioni

I viaggiatori che hanno visitato e scoperto la spiaggia di Talmone la descrivono come meravigliosa e incastonata tra rocce dalla forma morbida per via dell’erosione del vento del mare. Una delle spiagge più wild della Sardegna e per questo poco affollata. Inoltre la sabbia è composta da piccoli granellini e mini ciottoli.

I consigli per una giornata di mare a Talmone

Vediamo ora i consigli dei viaggiatori:

Il primo consiglio per raggiungere la spiaggia è quello di indossare le scarpe da ginnastica perché il sentiero, seppure corto, è piuttosto impegnativo .

. Inoltre è bene ricordare che qui non ci sono né lidi attrezzati né bar quindi bisogna partire muniti di tutto il necessario per una giornata di mare.

quindi bisogna partire muniti di tutto il necessario per una giornata di mare. Soprattutto non bisogna dimenticarsi la maschera subacquea per fare snorkeling perché il fondale è ricco di pesci, stelle marine, polpi e altri organismi marini super interessanti.

Come arrivare alla spiaggia di Talmone

Per arrivarci basta seguire le indicazioni per Costa Serena e, dal centro abitato di Palau, proseguire verso Porto Cuncato prendendo poi un sentiero di 15 minuti che costeggia le spiagge di Scilla e delle Piscine.

Preparate le valige

Insomma, se tra le spiagge della Sardegna quella di Talmone vi ha affascinato come è successo a noi non vi resta che prenotare e partire per una vacanza estiva affascinante!