L’imperdibile tappa in Puglia: la fortezza raffigurata su 1 centesimo

Hai mai notato la fortezza raffigurata sulla moneta da 1 centesimo di euro? È una delle più importanti in Italia, scopri dove si trova

Castel del Monte è un’antica fortezza del XII secolo voluta da Federico II di Svezia e oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Sulla collina delle Murge in Puglia questa struttura domina la vetta ed è uno dei siti archeologici più visitati al mondo.

Come mai? Certamente perché è il simbolo della regione ma anche per la sua fama diffusa grazie alla rappresentazione sulla moneta italiana da 1 centesimo.

Castel del Monte in Puglia

La Puglia è uno dei luoghi più incredibili da scoprire con tante bellezze e alcune zone imperdibili. Castel del Monte è uno dei luoghi più iconici e imperdibili durante il tuo viaggio. Si tratta di uno dei monumenti più celebri in Italia, a circa 18 km di distanza da Andria da raggiungere in auto o in treno.

Nel 1240 Federico II era l’uomo più importante di tutto il territorio, Re e Imperatore del Sacro Romano Impero. Il Castello infatti ha proprio la forma di una corona poiché l’obiettivo era creare qualcosa che raffigurasse la sua egemonia. La scelta della sua edificazione non fu un caso, l’obiettivo era avere una posizione ben visibile da lontano.

Da un punto di vista architettonico il castello è composto da una pianta ottagonale e tutto anche all’interno è strutturato sempre con il numero otto. Il cortile, le stanze, le scale, le torri. Tutto ruota intorno a questo numero che è stato infatti oggetto di numerosi studi. Castel del Monte ha anche una struttura architettonica e un rigore geometrico difficili da trovare altrove, tanto che storie e leggende richiamano sempre qualcosa di esoterico.

Anche gli esterni sono molto caratteristici, due enormi colonne segnano il punto di accesso e trasportano il visitatore all’interno di un mondo quasi magico. Il cortile interno è ampio e offre molteplici finestre sulle parti esterne. Le decorazioni sono spettacolari, sono raffigurate creature mitologiche e storie particolari.

I segreti di Castel del Monte

Non è chiara la funzione di questo castello, si parla di un tempio sacro o addirittura di un luogo di cultura dove scienziati e studiosi potessero riunirsi in tranquillità ma c’è ancora tanto da scoprire a riguardo. La sua storia è avvolta da un’aura di mistero e ci sono molti segreti mai svelati e dettagli di cui gli studiosi non hanno saputo dare spiegazione. Ci sono percorsi obbligati, sale misteriose e luoghi che richiamano l’hammam arabo. Per questo la sua storia è ancora tutta da scrivere e interpretare.

Il suo simbolismo non manca e alcuni sostengono che l’ottagono sia un richiamo alla Cupola della Roccia a Gerusalemme ma ci sono riferimenti anche astrologici. Castel del Monte è molto famoso e la raffigurazione sulla monetina da 1 centesimo non è stata l’unica. Nel 1977 è stato impiegato sul francobollo da 200 lire, successivamente nel 1980 sul francobollo da 20 lire e poi nel 1998 per l’euro. La sua forma ricorre anche nella bandiera della Regione Puglia.

Come visitare Castel del Monte

Il Castello si raggiunge facilmente, una volta arrivati al tratto autostradale Barletta-Andria bisogna seguire la direzione Foggia e poi seguire le indicazioni. Il Castello è ben visibile anche da lontano, dotato di ampio parcheggio e di un percorso da fare a piedi o con la navetta.