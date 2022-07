Il paradiso per le immersioni si trova in Italia ed è spettacolare

Sogni di fare immersioni e di ammirare il fondale marino? Non devi per forza scegliere un luogo esotico, il posto più bello si trova in Italia. Scopri dove

Il luogo più bello per fare immersioni in Italia si trova in Calabria, è definito il Paradiso del Sub poiché viaggiatori da tutto il mondo accorrono per ammirare i fondali spettacolari e lasciarsi trasportare dalla bellezza della natura.

Si tratta di Zambrone in provincia di Vibo Valentia. Il paesino è piccolo ma è posizionato sulla Costa degli Dei, uno dei tratti più suggestivi di tutta la regione, chiamato anche Costa Bella. Non solo mare ma anche storia, cultura, arte. Il luogo perfetto per un viaggio o per una gita.

Zambrone: il Paradiso del Sub in Calabria

La Calabria è una delle mete perfette per le vacanze estive e racchiude moltissime bellezze. Zambrone è una delle perle nascoste del territorio con le sue spiagge bianchissime e il mare cristallino. In particolare la Marinella è un vero e proprio paradiso per coloro che vogliono ammirare i fondali, da qui appunto il nome. Il mare è così cristallino che sembra una piscina, abbracciato dalla natura incontaminata e selvaggia. La zona è costituita da scogli e sabbia bianca molto fine. Non ci sono molti servizi come bar e lidi quindi si è totalmente immersi in un luogo perfetto per il relax.

Le acque sono piuttosto calde, quindi perfette anche per i più piccoli, da lontano è possibile ammirare Stromboli e vicino invece si trova lo Scoglio del Leone molto famoso proprio per la sua forma evocativa. In quest’area ci sono innumerevoli baie dove poter fare immersione. Sono veri e propri paradisi per la natura che li costituisce, per la conformazione ma anche per le tipologie di pesci che è possibile ammirare, la flora particolare e abbondante.

Come arrivare al Paradiso del Sub

Per visitare Zambrone bisogna arrivare nella zona della Marina che si trova tra Pizzo Calabro e Tropea. Arrivati nel centro della città, ci sono i segnali per la spiaggia. Bisogna seguire sempre le indicazioni per la Marinella. Ad un tratto si giunge ad un sentiero quindi bisogna parcheggiare l’auto e proseguire a piedi. La zona è sterrata e poi ci sono circa cinque minuti di camminata più difficile. In pochi minuti si scorge la spiaggia. Non è facilissimo scendere e salire ma ne vale la pena. In alternativa si può raggiungere anche dal mare dalle spiagge vicine. La strada comunque è sicura e dotata di un passamano in legno a cui aggrapparsi, basta solo evitare infradito e sandali.