Per le partenza per le vacanze, vi segnaliamo i Voli low cost a 9 euro per le isole greche, le offerte da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Un’estate piena di voli, nonostante le cancellazioni e gli scioperi, e che si arricchisce continuamente di nuove offerte. Qui vi segnaliamo le ultime occasioni low cost per raggiungere le isole greche.

Si tratta delle nuove offerte di Volotea di voli a 9 euro. Una promozione periodica della compagnia low cost spagnola che permette di viaggiare in Italia e in Europa a prezzi veramente scontati.

Le offerte sono per tutte le destinazioni, qui in particolare vi segnaliamo quelle di voli scontati per raggiungere le isole greche. Creta, Zante, Santorini e Mykonos vi aspettano a prezzi low cost. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo le offerte di voli low cost di Ryanair per l’isola di Gran Canaria.

Voli low cost a 9 euro per le isole greche, le offerte da prendere subito

Spiagge di sabbia bianca e dorata, acqua del mare cristallina e turchese, villaggi di casette bianche, chiesette, monasteri, castelli e aree archeologiche. Tutto questo è la Grecia e le meraviglie più spettacolari sono offerte dalle favolose isole del Paese.

Qui vi segnaliamo le ultime offerte di voli low cost per visitare le isole greche. Offerte che vengono dalla compagnia aerea spagnola Volotea, con tanti voli in partenza dall’Italia. Si tratta della promozione periodica che la compagnia aerea propone regolarmente sui suoi voli, con prezzo base da 9 euro a tratta, spesso con la stessa tariffa anche per il volo di ritorno.

Tra i voli da non perdere per raggiungere le isole greche a prezzi super scontati segnaliamo quelli per Heraklion / Creta da Verona, Venezia, Napoli; per Preveza / Lefkada da Venezia; per Mykonos da Venezia, Torino, Verona; per Santorini da Verona, Venezia, per Karpathos da Venezia; per Samos da Venezia, per Zante da Venezia, Verona, Bari, Napoli; per Skiathos da Venezia, Bari; per Cefalonia da Venezia. In offerta a 9 euro anche i voli per Atene da Torino.

Volotea propone voli allo stesso prezzo scontato anche sui voli per altre mete di vacanza in Italia, in particolare in Sardegna, e nel resto d’Europa.

Naturalmente, le offerte sono soggette a disponibilità. Le tariffe dei voli possono cambiare velocemente, a seconda degli acquisti effettuati nel frattempo. Anche a prezzi superiori, tuttavia, la compagnia offre ancora voli a tariffe convenienti.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di Volotea: www.volotea.com/it/offerte-voli