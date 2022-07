Un gruppo di fortunati turisti hanno assistito alla nascita di un cucciolo di balena durante l’escursione di Whale Watching.

Assistere al miracolo della vita è una vera e propria fortuna. Vedere il parto di una balena è infatti un avvenimento unico e rarissimo che però alcuni fortunati turisti hanno potuto vedere con i loro occhi.

Siamo in Sud Africa e, durante un’escursione di Whale Watching, i partecipanti a questa giornata hanno assistito al parto di una balena.

L’avvistamento del parto della balena

Quando si esce in barca per vivere l’emozione del Whale Watching (che si può fare anche in Italia) ci si aspetta di ammirare delfini, capodogli e balene nel loro habitat naturale. Quello che non si pensa possa accadere è invece assistere al parto di una balena cosa che invece è capitato ad un gruppo di turisti.

L’esperienza dell’uscita in mare per ammirare i cetacei nel loro ambiente naturale è unica e speciale. Figuriamoci cosa può significare veder nascere un cucciolo di balena. Il 5 luglio alcuni turisti che stavano facendo whale watching nella Walker Bay in Sud Africa hanno avvistato un esemplare di balena franca australe che stava proprio dando alla luce il suo piccolo.

In un primo momento i biologi di bordo si sono preoccupati perché l’animale si dimenava e l’acqua si stava tingendo di rosso sangue. Dopo poco però è stato a tutti chiaro cosa stava succedendo: era il parto della balena. Si è svolto tutto in pochi secondi e dopo il parto il cucciolo (che proprio piccolo non era) ha iniziato a nuotare accanto alla mamma.

L’emozione dei turisti davanti alla nascita del cucciolo di balena franca

Sul profilo Instagram della compagnia è stato pubblicato un video e delle foto del momento speciale del parto della balena e le parole del team di ricercatori sono piene di emozioni. “Abbiamo portato il mondo degli avvistamenti ad un livello completamente nuovo […] nessuno dimenticherà mai ciò che abbiamo visto e forse ancora non ci siamo resi conto della grandezza dell’avvenimento a cui abbiamo assistito” .

Fare Whale Watching

Forse non sarete fortunati come questi turisti, ma ricordate che l’esperienza del Whale Watching è qualcosa di unico e speciale al mondo che merita assolutamente di essere vissuta almeno una volta.