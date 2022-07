Il monumento naturale più incredibile al mondo? Si trova in Italia!

Per i viaggiatori di tutto il mondo è uno dei monumenti naturali più speciali e caratteristici. È un capolavoro della natura, ecco dove si trova

La natura regala spesso delle creazioni surreali, sono opere che non hanno alcun impatto da parte dell’uomo e si sono generate spontaneamente. In Italia ce ne sono tante ma alcune attirano migliaia di visitatori ogni anno da ogni parte del mondo per la loro particolarità.

L’orso che guarda il mare è uno di questi, ritenuto dai viaggiatori un’opera degna di nota, tanto da lasciare senza fiato quando la si ammira dal vivo.

La roccia dell’Orso che guarda il mare in Sardegna

La roccia dell’Orso che guarda il mare è una meta molto ambita, si trova nei pressi di Palau, una delle località turistiche della Sardegna più amate e gettonate. Non lontano dalla Costa Smeralda sorge questa icona, una roccia, completamente disegnata dalla natura a forma di orso.

La roccia è stata denominata in via ufficiale Capo d’Orso e sorge su un promontorio che si affaccia sul mare. Sembra unire quindi in modo metaforico e poetico il cielo, la terra e le acque. Gli antichi marinari parlavano di un orso che li accoglieva da lontano, è una tradizione. Per questo lo chiamavo il promontorio arcti, in memoria di quell’animale che appariva dal mare.

In realtà non si trattava di una figura reale ma dell’erosione delle montagne che hanno proprio la figura di un orso. Addirittura la prima dichiarazione sull’avvistamento risale a Tolomeo, il geografo greco che parlava di questo punto come un riferimento per la navigazione, addirittura inquietante per alcuni marinai.

Ci sarebbero descrizioni anche nell’Odissea di Omero, dove si narrava della terra dei Lestrigoni ovvero Capo d’Orso dove Ulisse sbarcò con il suo equipaggio per cercare dei viveri. Questa leggenda ha accompagnato nel tempo un fascino che è cresciuto sempre di più. È così perfetto nei lineamenti che sembra un’opera scolpita dall’uomo e invece si tratta del lavoro dei venti e degli agenti atmosferici.

Non solo un’opera spettacolare della Sardegna ma dell’intera Italia e del mondo. L’orso si trova a 120 metri d’altezza ed ha una posizione che sembra veramente vegliare sui mari.

Come vedere l’orso che guarda verso il mare

Per ammirare dal vivo l’orso in Sardegna bisogna attraversa un sentiero. Non è difficile da percorrere né particolarmente in salita. Si può arrivare fino in cima e apprezzare la roccia con i suoi dettagli e ammirare il panorama in lontananza da cui si scorge anche la Maddalena.