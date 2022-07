I luoghi più freschi dove scappare dall’afa vicino Firenze

Estate torrida e voglia di fresco vicino Firenze? Ci sono un paio di posti veramente perfetti per una gita fuori porta o una fuga dopo il lavoro. Scopriamo dove sono

L’estate in città è sempre più calda e l’unico pensiero comune è trovare un po’ di fresco e qualche ora di relax. Ovviamente risulta difficile tra i palazzi e per questo bisogna spostarsi nei dintorni di Firenze per poter combattere l’afa.

Scopriamo il posto perfetto per organizzare una gita domenicale oppure dove fuggire appena possibile vicino casa per rinfrescarsi un po’.

Luoghi freschi vicino Firenze dove scappare dall’afa

Non bisogna necessariamente andare al mare o rinchiudersi in un negozio con l’aria condizionata, a volte la soluzione migliore è prediligere la natura. Tra laghi, boschi e piante sicuramente è possibile trovare aria pulita e temperature normali. Vediamo quelli che sono i posti migliori e soprattutto facili da raggiungere direttamente da Firenze.

Lago di Bilancino per fare un tuffo

Il Lago di Bilancino è perfetto per fuggire dall’afa della città di Firenze. È facile da raggiungere ed ha addirittura ben due stabilimenti attrezzati per il massimo comfort. Si può passeggiare, prendere un po’ di sole ma anche divertirsi con una delle molteplici attività disponibile. Ci sono anche degli agriturismi in zona dove poter mangiare qualcosa.

Parco di Villa Demidoff tra storia e cultura

Il Parco di Villa Demidoff si trova a Pratolino, l’ingresso è gratuito ed è molto caratteristico. Per arrivare basta l’autobus Ataf numero 25 A. Il parco è molto bello e fresco, soprattutto d’estate. Quindi è un vero polmone verde ma anche un luogo ricco di storica e architettura.

Il convento di Montesenario nella foresta

Dalla stazione di Santa Maria Novella partono i bus extraurbani che permettono di raggiungere facilmente il convento di Montesenario. Questa struttura trova letteralmente immersa nei boschi tra pini che risalgono addirittura al 1240. C’è un’area ricca di sentieri dove fare trekking, natura incontaminata da esplorare ed è possibile trovare anche una camera nel convento per soggiornare direttamente in zona.

Dove trovare un po’ di fresco vicino Firenze

Questi sono i luoghi più facili da raggiungere, anche per chi non ha una vettura. In alternativa, per una gita fuori porta, è possibile scegliere Poppi dove ci sono i boschi del Casentino, Montepiano che vanta un lago veramente incredibile che non è però balneabile e il borgo di Isola Santa molto caratteristico e anche particolarmente fresco per fermarsi anche a pranzo.