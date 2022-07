Hotel Val Pusteria: come trovare l’albergo ideale? 5 consigli

Soggiornare in Val Pusteria è un’ottima scelta per coniugare amore per la natura, benessere e atmosfera incantevole.

Situata tra l’Alto Adige e il Tirolo Orientale, la Val Pusteria è un’oasi di quiete dove praticare ogni genere di attività in coppia o in famiglia. Escursioni, sport, divertimento tra alpi e valli affascinanti, ma anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza indimenticabile grazie a strutture efficienti, come i Kronhotels, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Hotel Val Pusteria: i servizi per una vacanza perfetta

Trovare l’hotel più affine alla propria idea di vacanza è questione di servizi e priorità. Sulla base delle preferenze di ogni turista è possibile scegliere l’hotel ideale e, senza dubbio, la Val Pusteria ne offre un’ampia e accurata selezione. Per orientarsi nella scelta basta seguire 5 piccole indicazioni, che permetteranno di arrivare a prenotare la struttura più adatta in termini di gusto e attinenza.

Relax e wellness, in un’atmosfera da sogno

Gli hotel in Val Pusteria sono noti per essere dotati di comode spa da fruire sia internamente che nelle aree esterne delle strutture. Per chi cerca un momento di benessere a contatto con la natura questi piccoli paradisi del wellness offrono il giusto compromesso per rilassarsi, rigenerarsi e rinfrescarsi. Ovviamente il divertimento è inteso per tutti, da chi è alla ricerca di una pausa da tutto, a coloro che cercano un angolo di paradiso in famiglia. Godersi il piacere di una nuotata al relax delle saune indicate anche per i bambini, dal momento che l’ingresso è consentito con il costume da bagno. In particolare, l’area saune dress-on dei Kronhotels ospita la sauna a infrarossi, la sauna finlandese alla betulla, il bagno turco e il bagno romano, la sauna alle erbe e varie zone relax. Un mondo a tutto benessere per grandi e piccini, caratterizzato da programmi specifici e studiati ad hoc.

L’importanza di un servizio attento e curato

L’aspettativa di ogni turista è riuscire a usufruire di un pacchetto di servizi ineccepibile. Dall’accoglienza, ai pasti, dal tempo libero alla capacità di gestire con professionalità ogni richiesta. Questi i must have di una struttura alberghiera ben organizzata.

Il piacere di un’alimentazione sana ed equilibrata

Uno dei punti di forza della Val Pusteria è l’attenzione al buon cibo, alla sana alimentazione e al benessere a 360°. È difatti considerato un ottimo servizio l’offerta gastronomica degli hotel in Val Pusteria, che offrono ai loro ospiti ricche colazioni a buffet con piatti a base di uova fresche, salsicce e formaggi del contadino, caffè, angolo con tisane, succhi di frutta e pane rustico. Ogni pasto è all’insegna della freschezza, nonché di un’ampia selezione di prodotti locali e tracciati, come insalate fresche, zuppe gustose e buffet di antipasti freddi, tutti preparati dalle mani di abili chef. Dulcis in fundo, torte rustiche, frutta fresca di stagione e bevande di ogni tipo da trovare nell’area spa.

Vacanza sì, ma in mobilità

Il piacere del palato, ma anche la certezza di avere tutto a portata di mano. Dal WiFi, fruibile in tutte le aree dell’hotel, alla possibilità di disporre di un parcheggio interno dotato di tutte le tecnologie anche per auto elettriche. E per i più dinamici? La disponibilità di noleggio bici, gratis o a pagamento, e bastoni da trekking per gli amanti dell’escursionismo. A proposito di escursioni, tra i servizi in hotel, la presenza di un corner dedicato a mappe con percorsi escursionistici e mete da non perdere. Ski bus e navette che conducono alle piste da sci rappresentano un altro plus per gli hotel della Val Pusteria, così come la possibilità di richiedere l’Holidaypass Premium, la card che consente l’utilizzo illimitato dei mezzi pubblici in Alto Adige.

Trekking e attività in famiglia

La Val Pusteria è per tutti. Ogni hotel si colloca perfettamente in ogni luogo dove si possa desiderare fare lunghe passeggiate, percorrere i sentieri indicati o tentare tour più avvincenti in alta quota.

Grazie alle caratteristiche geo morfologiche dell’altopiano è possibile percorrere l’area insieme ai bambini, anche molto piccoli e dotati di passeggino, facendo una pausa pranzo picnic sulle malghe di montagna con vista da sogno sulle Dolomiti.

Avventure per i grandi, attrazioni per i bambini come la caccia al tesoro al Plan de Corones, un percorso avventura da non perdere o il parco d’arrampicata con pareti d’arrampicata esclusivamente pensate per piccoli sportivi.