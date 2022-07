Tutte le ultime novità su Ryanair: la compagnia aerea torna a volare sull’aeroporto di Belfast. Le notizie da conoscere.

Dalla compagnia aerea low cost più popolare d’Europa arrivano delle importanti novità per la stagione estiva del 2023. In programmazione c’è un calendario di voli in crescita.

Dal prossimo anno, infatti, Ryanair tornerà a volare all’aeroporto internazionale di Belfast. L’annuncio è stato dato dalla stessa compagnia aerea.

Ryanair aveva già incrementato in modo considerevole la sua offerta di voli low cost per l’estate 2022, aprendo nuove rotte e aumentando la frequenza di voli su quelle già operative. Nel frattempo, aveva già comunicato parte della sua attività per la stagione invernale. Ora, invece, arrivano nuove notizie sui voli in programma per l’estate 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima ricordiamo anche le nuove destinazioni di Ryanair dall’aeroporto di Perugia.

Ryanair torna a volare sull’aeroporto di Belfast, tutte le novità

La compagnia aerea low cost Ryanair ha fatto sapere che tornerà ad essere nuovamente operativa al Belfast International Airport. Come riporta TTG Italia.

Ryanair avrà due aeromobili basati all’aeroporto della città dell’Irlanda del Nord, dalla quale attiverà 12 rotte per l’estate 2023, per un totale di 115 voli a settimana.

La compagnia low cost collegherà l’aeroporto di Belfast con diverse destinazioni internazionali, soprattutto in Spagna, con voli per Alicante, Barcellona Girona e Malaga, ma anche in Portogallo, come Faro nella regione dell’Algarve. Inoltre, Belfast sarà collegata anche con altre città all’interno del Regno Unito, come Londra Stansted, Edimburgo, East-Midlands e Manchester. In attesa di collegamenti con l’Italia.

I nuovi voli si possono già acquistare sul sito web di Ryanair. Per celebrare il suo ritorno all’aeroporto di Belfast, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con biglietti a prezzi scontati sui voli in vendita. La promozione scade il 22 luglio ed è valida per viaggiare da aprile a giugno 2023.

Nel frattempo, per chi parte dall’Italia ricordiamo che è attiva la promozione di Ryanair per volare a prezzi scontati verso l’isola di Gran Canaria. Un’offerta di cui vale la pena approfittare, per viaggiare questa estate.