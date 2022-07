Le 3 mete in Italia per chi viaggia con i bambini

Vacanza con bambini? Niente paura, in Italia ci sono molte mete pensate per le famiglie e soprattutto per rendere la vacanza piacevole per i genitori e molto divertente per i più piccoli. Scopri quali sono

Le destinazioni family devono includere un certo numero di attività da poter fare con i più piccoli, essere accessibili e confortevoli e predisporre tutto il necessario per rendere utile e piacevole le vacanze.

Località di mare, montagna, ma anche città d’arte ed esperienze diverse dal solito. Tra le caratteristiche più ricercate dalle famiglie ci sono location spaziose e accoglienti, attività da fare all’aperto per bambini di tutte le età, animazione, sicurezza e ovviamente un buon rapporto qualità-prezzo.

Vacanze in Italia con i bambini

L’Italia offre l’imbarazzo della scelta per le vacanze con bambini. Abbiamo selezionato tre mete entusiasmanti per una vacanza all’insegna del divertimento, con un occhio di riguardo anche al budget. Trenitalia offre anche la possibilità ai bambini di viaggiare gratis con sconti per i genitori.

Valli di Livigno

Le valli di Livigno sono un luogo ideale per la famiglia, particolarmente attrezzate sono in grado di offrire ai genitori tanto relax. Ci sono attività per ogni componente, indipendentemente dalla sua età, l’atmosfera è di assoluta pace tra animali che pascolano e distese verdeggianti. Livigno è famosa come località sciistica della Lombardia ma è una meta family frendly anche per l’estate. Si trova praticamente a ridosso della Svizzera ed offre attrazioni di vario tipo oltre ad un clima ottimale con aria fresca e pura. Tra le attività da provare assolutamente c’è il Larix Park con percorsi all’avventura, Carosello 3000 una cabinovia che permette di osservare panorami mozzafiato, Aquagranda un parco acquatico spettacolare dove i piccoli si divertiranno al sole. Inoltre ci sono laghi, piste ciclabili, cascate e tante attività pianificate per fare trekking ma anche degustazioni.

Torre dei Corsari

Vacanza di mare? La Torre dei Corsari in Sardegna è un posto perfetto. Permette di visitare una parte della regione meno battuta dai turisti con itinerari che toccano spiagge magnifiche ma anche l’entroterra come il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina a Oristano, le Terme Romane di Fordongianus, il Museo dell’Astronomia e Planetario, il percorso nel giardino Botanico, il Parco dei Dinosauri. Le spiagge di questo tratto costiero hanno un colore turchese meraviglioso e sono meno affollate di altre zone quindi molto comode e confortevoli. C’è sempre una gradevole brezza che rende quindi la permanenza priva del caldo asfissiante delle città.

Genova

Per le vacanze in città sicuramente una delle scelte ottimali è proprio Genova, offre cultura, storia e anche tantissime attività per bambini. L’attrazione principale è sicuramente l’Acquario di Genova, tra i più belli al mondo. La città ospita anche la prima nave museo d’Italia completamente visitabile in acqua con molte attrazioni e laboratori per bambini. Il centro storico è vivace e sempre attivo, ci sono ristorantini con specialità locali che offrono anche direttamente sul mare prezzi veramente ottimi che faranno felice tutta la famiglia.

Perché scegliere una meta family friendly?

Le mete ideali per la famiglia sono la scelta migliore per le vacanze con bambini poiché offrono un’ottima organizzazione, tante attività tra cui scegliere e anche dei prezzi interessanti sia per gli alloggi che per divertimento e tempo libero.