Sono ben due le mostre sui ghiacciai e la crisi climatica da vedere al Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Tutte le informazioni utili.

Una già inaugurata e una via di inaugurazione. Sono le due mostre fotografiche che mostrano gli effetti sui ghiacciai dei cambiamenti dovuti alla crisi climatica. Eventi di drammatica attualità, in programma al Forte di Bard, in Valle d’Aosta.

Si chiamano Earth’s Memory e Il Gran Paradiso: ricerca fotografica e scientifica, sono le due mostre in programma in questi giorni al Forte di Bard, in Valle d’Aosta e mostrano gli effetti della crisi climatica sul restringimento e la scomparsa dei ghiacciai, nel mondo e sulle nostre Alpi.

Le mostre sui ghiacciai e la crisi climatica al Forte di Bard

La prima mostra sui ghiacciai e la crisi climatica, Earth’s Memory è stata da poco inaugurata al Forte di Bard. Presenta in anteprima mondiale i risultati del progetto Sulle tracce dei ghiacciai, un viaggio fotografico-scientifico del fotografo Fabiano Ventura

Dal 2009 al 2021 Ventura ha condotto 8 spedizioni sui maggiori ghiacciai montani della Terra:Karakorum (2009), Caucaso (2011), Alaska (2013), Ande (2016), Himalaya (2018) e Alpi (2019-2020-2021). Un percorso condotto insieme a registi e ricercatori per documentare gli sconvolgenti effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta.

Le fotografie esposte propongono un confronto tra immagini contemporanee e inquadrature degli stessi luoghi dei grandi maestri del passato, mostrando in modo inequivocabile gli effetti del riscaldamento globale sugli ecosistemi. I contenuti sono presentati con proiezioni su grande schermo, video-installazioni e immagini immersive. Completano l’esposizione i video delle spedizioni e le interviste ai vari ricercatori, le collezioni di abbigliamento di ieri e oggi, le raccolte di documenti e mappe di valore storico-scientifico.

La seconda mostra, invece, Il Gran Paradiso: ricerca fotografica e scientifica, propone la terza tappa del progetto L’Adieu des glaciers, di ricerca fotografica e scientifica, un viaggio iconografico e scientifico tra i ghiacciai dei principali Quattromila della Valle d’Aosta. per raccontare la storia delle loro trasformazioni.

Informazioni sulla visita

Inaugurata il 17 giugno, la mostra Earth’s Memory resterà aperta fino al 18 novembre 2022. Si potrà visitare con i seguenti orari: martedì-venerdì 10.00 – 18.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00. Lunedì chiuso, tranne ad agosto. Biglietto intero 7 euro, ridotto 8 euro. Per ulteriori informazioni: www.fortedibard.it/mostre/earths-memory-i-ghiacciai-testimoni-della-crisi-climatica

Dal 9 luglio al 13 novembre, invece, si potrà visitare la mostra Il Gran Paradiso: ricerca fotografica e scientifica: martedì-venerdì 10.00 – 18.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00. Lunedì chiuso, tranne ad agosto. Biglietto intero 7 euro, ridotto 8 euro. Per ulteriori informazioni: www.fortedibard.it/mostre/il-gran-paradiso-ricerca-fotografica-e-scientifica