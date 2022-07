Cascate che scorrono al contrario: un fenomeno unico al mondo

Un fenomeno di grande bellezza che sembra praticamente inspiegabile. Le cascate che scorrono al contrario sono una delle attrazioni più stravaganti al mondo, ecco dove si trovano

Le cascate che scorrono al contrario sono denominate proprio “Cascata Invertida” e si trovano in Cile. Sono poco conosciute eppure veramente spettacolari.

Passeggiando nella Laguna del Maule si può ammirare da vicino questo straordinario fenomeno ma c’è anche un altro posto nel mondo dove si è verificato temporaneamente un evento di questo tipo.

Cascate che scorrono al contrario in Cile

La zona del Maule è molto particolare, uno degli scorci più incredibili di tutto il Cile. Le valli verdi sono ricche di vigneti ed è possibile passeggiare in campagna ma anche apprezzare la zona costiera. Le cascate però si trovano nella parte interna quasi al confine con l’Argentina. La zona è di origine vulcanica infatti è possibile visitare la Laguna del Maule che è letteralmente una catena montuosa di origine vulcanica con bocche che si sono formate con l’ultima era glaciale. Da qui scorre il fiume omonimo che poi arriva fino alle cascate.

La zona è nelle Ande del Cile centrale, i laghi sono tutti di origine naturale e sono molto particolari da ammirare e nella stagione estiva è anche possibile fare il bagno poiché le acque sono molto limpide e fresche. Questa parte del Paese è selvaggia ma a poca distanza ci sono zone attrezzate e servizi da raggiungere facilmente.

Il fenomeno della cascata che scorre al contrario è prodotto dai forti venti che si verificano durante tutto l’anno, tranne quando per il gelo la cascata si ghiaccia e il fenomeno non è più visibile. La zona è visitabile gratuitamente e merita certamente attenzione per chi va in Cile. Durante il periodo estivo sono perfette perché ci si rinfresca ma bisogna comunque prestare attenzione alla strada, soprattutto se si sceglie di farla a piedi.

Non sono ammessi gli animali domestici ed è meglio non fare questo tipo di escursione con bambini piccoli. Nei periodi particolarmente piovosi la cascata è sempre accessibile ma ovviamente la zona diventa melmosa e quindi potrebbe essere difficile da raggiungere con una vettura non attrezzata adeguatamente.

Come raggiungere le cascate che scorrono al contrario

Per visitare le cascate che scorrono al contrario in Cile è possibile percorrere la strada asfaltata. Il posto è totalmente nella natura ma è possibile anche arrivare con l’auto e parcheggiare nei pressi. Per le indicazioni è possibile fare riferimento ai bagni termali vicini.