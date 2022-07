‘A Chiena: la festa dell’Acqua più suggestiva in Italia

La festa dell’Acqua ‘A Chiena è una delle più belle in Italia, come ogni anno anche per il 2022 è tutto pronto. Non perderti questo evento

A Campagna, vicino Salerno, si tiene ‘A Chiena la festa dell’Acqua ogni anno durante il periodo estivo. Le strade della città vengono letteralmente “allagate” dagli abitanti. È un rito popolare molto famoso e coinvolgente che vede la partecipazione di persone da tutte le zone d’Italia.

Una celebrazione molto attesa a cui si può partecipare gratuitamente. Andrà avanti ogni sabato e domenica per le vie del centro. Ovviamente bisogna farsi trovare preparati!

La festa dell’Acqua di Chiena

La festa dell’Acqua ‘A Chiena si tiene in tutti i fine settimana dal 10 luglio al 17 agosto. In occasione dell’ultimo giorno si svolgerà la Chiena di Mezzanotte quindi una vera e propria festa di chiusura. Una celebrazione che nasce per lo straripamento del fiume Tenza che viene letteralmente trasportato nelle vie della città dalle persone che giocano a secchiate d’acqua.

Tutta Campagna viene inondata così volutamente dal fiume, riproponendo appunto la sua naturale fuoriuscita dagli argini. È un evento molto folkloristico che viene organizzato dalla pro Loco e prevede una serie di appuntamenti musicali con eventi, rassegne di teatro e danza, appuntamenti culturali. L’usanza risale al 1982, dopo due anni dal terremoto, fu creato questo spettacolo che poi negli anni è diventato sempre più strutturato e soprattutto coinvolgente.

Ogni domenica alle 15 fino al 17 agosto avviene “La Secchiata”, mentre il sabato e la domenica rispettivamente alle 15 e alle 12 si tiene “La passeggiata” per le vie del centro, il 14 agosto alle 10 è prevista la “Guerra dei colori” e alla mezzanotte tra il 16 e il 17 si tiene la celebrazione conclusiva dell’evento. Durante la passeggiata si attraversa la città con i piedi nell’acqua, durante la secchiata invece il rito di lanciarsi i secchi d’acqua, durante la chiena di mezzanotte migliaia di persone si riuniscono e allagano di notte tutta la città.

Come partecipare alla festa dell’Acqua ‘A Chiena

L’evento è gratuito nei giorni del 16, 23 e 30 luglio e il 6 e 13 agosto, gli altri giorni è a pagamento perché sono previste attività, concerti e molto altro. Sul posto sono disponibili guardaroba, spogliatoi e bagni quindi tutto è organizzato con molta attenzione. È disposta una navetta di andata e ritorno dal parcheggio. I disabili e accompagnatori entrano gratis come gli under 14 e gli over 70. Il costo degli eventi è di 7 euro ed include anche l’accesso al Museo della Memoria dalle 10 alle 12.