3 luoghi fuori Milano dove fuggire per rinfrescarsi un po’

L’estate è sempre più calda e per chi vive in città sembra quasi un’utopia fuggire lontano dai palazzi per trovare un po’ di fresco. Scopri questi luoghi incredibili

Milano è sicuramente ottimamente posizionata ma per arrivare al mare ci vogliono almeno un paio di ore d’auto. Spesso il bisogno di staccare la spina e trovare un po’ di aria fresca non è accompagnato alla voglia di fare tanti chilometri.

Ci sono infatti dei luoghi dove rifugiarsi non solo per respirare aria pulita e sicuramente meno rovente rispetto alla città ma dove fare anche un tuffo.

Luoghi fuori Milano dove rinfrescarsi

Milano si trova vicino a moltissimi aree verdi e laghi che sono la meta ideale per trovare un po’ di refrigerio dal caldo estivo. Si raggiungono in poco tempo, nono sono affollati come le spiagge e sono perfetti anche nel pomeriggio magari dopo una giornata in ufficio.

Non si paga il biglietto d’entrata, ci si immerge nella natura e soprattutto si ha modo di staccare la spina dall’afa che avvolge letteralmente la città. Scopri anche qual è il posto più fresco in Lombardia.

Lago del Segrino

A un’ora d’auto dal centro di Milano vicino Erba si trova il Lago del Segrino, un luogo incredibile. Pochi sanno che questo è un lago di origine glaciale ed è il più pulito d’Europa grazie alle fonti ma anche al divieto di passaggio per le barche. Tra montagne e aree verdi è possibile non solo passeggiare ma anche fermarsi sulla piccola spiaggetta dove rilassarsi o fare un tuffo.

Lago di Monate

Anche questo lago si trova vicino Milano ed è quindi facile da raggiungere. Ci sono ampie distese d’erba dove rilassarsi, fare un pic nic e anche giocare un po’. È possibile fare il bagno poiché l’acqua non solo è fresca e quindi ideale d’estate ma anche perfettamente pulita con un fondale trasparente.

Lago d’Iseo

Vicino la Val Camonica si trova questo lago molto tranquillo, ideale per coloro che cercano proprio la pace assoluta. Il lago non solo è perfetto per un tuffo ma ci sono anche gli scivoli. Ci sono anche delle strutture attrezzate (quelle sono a pagamento) e anche qui le acque sono cristalline.

Fuga dalla città per combattere il caldo

Il caldo afoso è sempre più difficile da gestire e quindi queste mete sono un toccasana per il corpo ma anche per la mente. Ci sono molte zone vicine, conosciute e meno conosciute, come il Lago di Como, il Parco di Ulisse, la zona di Trebbia. Tutte aree gratuite dove passare qualche ora e riprendersi.