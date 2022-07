L’oasi verde dove scappare per un po’ di fresco vicino Napoli

By

Per sfuggire dalla calura di Napoli c’è un posto ideale per tutta la famiglia che offre un po’ di pace e tranquillità, scopri dove si trova

Caldo torrido e desiderio di un po’ di aria fresca? A pochi chilometri da Telese Terme sorge il Parco del Grassano, un parco naturale tra i più belli in Italia che si estende per oltre 120 mila metri quadri ed è perfetto per tutta la famiglia.

Nel cuore della Valle Telesina è un’oasi di pace e natura, entrando si ha l’impressione di essere trasportati direttamente in un paradiso terrestre. Anche con il caldo afoso la zona è molto fresca, ci sono sorgenti d’acqua del Rio Grassano e anche molteplici attività per qualche ora di svago e divertimento.

Parco del Grassano: l’oasi verde a pochi passi da Napoli

Cosa c’è di meglio per sfuggire all’afa cittadina di acque verde smeraldo, animaletti e tranquillità? Questo è il posto perfetto. I corsi d’acqua sono limpidissimi e freschi, ci sono anatre e oche che passeggiano per la gioia dei più piccoli ma anche tantissimi alberi e piante come salici e pioppi che ovviamente aiutano molto a regolare la temperatura del posto.

All’interno del parco è disponibile un’area pic nic attrezzata quindi è possibile anche passare una giornata all’aria aperta con gli amici. I tavoli e i gazebo offrono zona ristoro all’ombra e sono ben organizzati. Tutti gli ospiti del parco del Grassano possono utilizzare le attrezzature. Altrimenti è possibile anche pranzare o cenare al ristorante sul posto che offre tipicità del posto.

Il Parco del Grassano offre anche molteplici attività, è possibile fare un’escursione in canoa o trekking nella natura attraverso i vari percorsi organizzati. Ci sono visite guidate e tour per scoprire la flora e la fauna del posto e anche numerose esperienze che è possibile prenotare.

Come arrivare al Parco del Grassano

Il parco si trova nel comune di San Salvatore Telesino, seguendo la superstrada Benevento bisogna uscire a Pugliano-Castelvenere e seguire le indicazioni riportate per il parco. Ci sono anche altre riserve naturali in zona dove trovare un po’ di fresco durante l’estate.

Informazioni utili sul Parco del Grassano

Il Parco del Grassano è ad accesso gratuito, solo le aree pic nic prevedono il pagamento (il cibo può essere portato da casa). Per consumare e utilizzare le strutture è possibile prenotare direttamente online, soprattutto nel fine settimana. Nei giorni festivi l’accesso al parco per coloro che non hanno la prenotazione è possibile solo dopo le 14.30. Il parco è aperto tutti i giorni fino alle 23.30 (solo il giovedì chiude alle 15).