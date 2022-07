Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Cioccolato 2022: il 7 luglio si festeggia il cibo più amato. Tutte le informazioni utili.

Non proprio il clima ideale per consumare cioccolato. Comunque, oggi, giovedì 7 luglio, si celebra il World Chocolate Day, ovvero la Giornata Mondiale del Cioccolato.

Caldo a parte, che comunque sta per darci una tregua, oggi non possiamo rinunciare a gustare del buon cioccolato, magari in gelato, il cibo ideale in questo momento.

Ma perché la Giornata Mondiale di Cioccolato si celebra proprio in piena estate, il 7 luglio? La scelta della data non è casuale. Infatti, il 7 luglio del 1550 è stato il giorno in cui il cioccolato fu portato per la prima volta in Europa dall’America. Una ricorrenza importante, da celebrare. Il World Chocolate Day, comunque, è stato istituito solo dal 2009.

Dopo la Giornata del pollo fritto, che si è celebrata ieri, abbiamo un’altra occasione da dedicare a un alimento non proprio dietetico ma che ci rende felici. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla Giornata Mondiale del Cioccolato 2022, tra iniziative ed eventi in programma.

Giornata Mondiale del Cioccolato 2022: il 7 luglio si festeggia il cibo più amato

In occasione del World Chocolate Day, Giornata Mondiale del Cioccolato, sono previste tante attività e diversi eventi speciali in tutto il mondo, tra degustazioni, menu dedicati, ricette originali, show cooking, incontri pubblici, promozioni dedicate e tanto altro.

Il cioccolato e i prodotti a base di cacao sono stati consumati in gran quantità dagli italiani negli ultimi due anni. Complice la pandemia, che tra lockdown, momenti drammatici e limitazioni delle attività sociali ha aumentato il bisogno di “comfort food“, il cibo che consola. Una funzione da sempre svolta magistralmente dal cioccolato.

A conferma del bisogno di consolazione e coccole, c’è la preferenza degli italiani verso il cioccolato al latte. L’alimento più dolce, che ci riporta all’infanzia. Mentre per professionisti ed esperti il vero cioccolato è quello fondente.