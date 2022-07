Le 3 location da sogno dove dormire in Italia

Hai mai sognato di soggiornare in un luogo diverso dal classico hotel? In Italia ci sono molte strutture incredibili e fuori dall’ordinario che è possibile visitare. Scopri quali sono

Non solo hotel di lusso ma strutture uniche che offrono vere e proprie esperienze di viaggio fuori dall’ordinario. Ognuno dei luoghi selezionati ha un dettaglio particolare che lo rende veramente incredibile.

Le 3 location da sogno in Italia

Le location da sogno in Italia sono tantissime, abbiamo selezionato tre di quelle più incredibili e particolari dove vale la pena passare almeno una notte. Non solo luoghi romantici ma anche per famiglie con bambini per viaggiatori solitari e gruppi di amici. Ad ognuno il suo loco speciale!

Feldhof DolceVita: per un soggiorno extra lusso

Uno dei resort più belli in Italia è il Feldhof DolceVita di Naturno a Merano, tra le mete più suggestive dell’Alto Adige con ben 10 piscine riscaldate per oltre 550 metri quadri, una Sky Spa di 2000 metri quadri dedicata solo agli adulti strutturata su due piani con vista panoramica di 360° sulle montagne adiacenti. Nella SPA è possibile godere di varie sale per trattamenti, massaggi e 5 saune. L’area wellness è praticamente immensa ma non è l’unica chicca. La struttura è ideale anche per le famiglie grazie ad una sala giochi immensa, lounge per ragazzi, giardini, piscine con scivoli e attività all’aria aperta.

Sextantio Le Grotte Della Civita: dormire nella pietra

Per un’esperienza molto particolare e divertente niente di meglio del Sextantio Le Grotte Della Civita che si trova nella zona dei Sassi di Matera in un luogo patrimonio dell’UNESCO. La struttura è speciale in ogni dettaglio, con camere realizzate direttamente nella roccia e grotte scavate proprio nella pietra. Oltre i trattamenti benessere a cui è possibile accedere c’è cura di ogni elemento, anche con biancheria ricavata da antichi tessuti che sono appositamente lavorati.

Casa Barthel: rilassarsi tra gli alberi

Esperienza imperdibile anche la casa sull’albero nelle praterie della campagna fiorentina. Casa Barthel è edificata proprio su un enorme albero ma offre tutti i comfort di un servizio di lusso. L’abitazione è quasi complessivamente trasparente e quindi permette di dormire letteralmente immersi nella natura. Un ambiente rustico e ben curato con dettagli vintage e pini secolari che abbracciano la dimora a pochi passi da Firenze.

Come prenotare un soggiorno da sogno

Queste strutture sono disponibili su tutti i portali più famosi, hanno costi variabili e offrono la possibilità di prenotare anche di avere servizi aggiuntivi come massaggi, trasporti e biglietti per le attrazioni.