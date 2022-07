By

Da prendere subito la nuova offerta lampo da Ryanair sui voli low cost per settembre e ottobre. Tutte le informazioni utili.

Non dovete perdervi per nulla al mondo la nuova offerta lampo della compagnia aerea low cost Ryanair. Avete tempo solo oggi per acquistare il vostro biglietto a prezzo stracciato.

Si tratta della promozione periodicamente lanciata dalla compagnia aerea su voli a tariffa low cost da acquistare in giornata.

L’offerta lampo scade alla mezzanotte di oggi, mercoledì 6 luglio. Potete prenotare il vostro volo low cost fino alle 23.59. I voli in offerta sono per viaggiare a settembre e ottobre. Il prezzo di lancio parte da 19,99 euro a tratta ma come sempre con Ryanair so trovano anche voli a costo inferiore. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Offerta lampo da Ryanair sui voli low cost per settembre e ottobre

Termina alla mezzanotte di oggi, mercoledì 6 luglio, l’ultima offerta lampo di Ryanair, proposta per i voli in partenza a settembre e ottobre, proposti a tariffe scontate.

Prenotando entro le 23.59 di oggi, potete acquistare voli low cost per viaggiare dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. Le tariffe sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

I voli in offerta partono dai principali aeroporti italiani e sono diretti soprattutto verso città europee.

Il numero maggiore di offerte è, come sempre, dall’aeroporto di Milano Bergamo, dove partono voli a 12,99 euro per Banja Luka, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Lussemburgo, Nis, Saragozza, Tolosa, Varsavia (Modlin) e Vienna. Altri voli a 14,99 euro sono per: Alghero, Bari, Billund, Budapest, Cagliari, Colonia, Cracovia, Eindhoven, Francoforte (Hahn), Minorca, Napoli, Parigi (Beauvais) e Praga.

Da Milano Malpensa partono voli a 12,99 euro diretti a Sibiu e Vienna. Poi voli a 14,99 euro per Alghero e Bruxelles (Zaventem). Infine, voli a 16,99 euro per Aarhus, Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Bucarest (Otopeni), Kalamata, Madrid, Manchester e Porto.

Infine, ricordiamo anche i voli Ryanair in offerta per Gran Canaria, per questa estate.