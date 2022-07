Le 5 esperienze di viaggio più belle nel mondo secondo i viaggiatori

Le esperienze di viaggio sono il modo più autentico e unico di vivere una meta turistica, scopriamo quali sono quelle che vale la pena fare almeno una volta nella vita

La community di Tripadvisor come ogni anno ha selezionato quelle che sono le migliori esperienze in giro per il mondo. Come di consueto quelle che ricevono il numero maggiore di commenti positivi e che attestano qualità, organizzazione e unicità ricevono il Travellers’ Choice Best of the Best. Le sezioni riguardano ristoranti, esperienze, hotel in qualunque angolo della terra.

Le migliori attività che è possibile fare secondo i viaggiatori in tutto il mondo sono 25 ma riportiamo le prime 5 ovvero quelle che sono quell’esperienza incredibile ed emozionante che andrebbe fatta almeno una volta nella vita.

Le 5 migliori esperienze di viaggio

Al primo posto c’è il giro in barca ad Amsterdam. I viaggiatori la definiscono non solo divertente e particolare ma anche molto emozionante. Certamente poter ammirare la capitale olandese mentre si sorseggia un drink su una barca al tramonto è veramente idilliaco. Al secondo posto c’è il giro in quad per le Dune rosse a Dubai. Un’esperienza avventurosa a bordo di un 4×4 nel deserto che è imperdibile per chi visita gli Emirati Arabi.

Al terzo posto troviamo il tour della North Shore e di Hanauma Bay a Honolulu alle Hawaii. Cascate, giardini spettacolari e cultura locale per vivere un sogno ad occhi aperti. Al quarto posto invece il safari nella piscina naturale di Aruba ai Caraibi. Le acque cristalline e le aree ancora selvagge sono sicuramente una di quelle esperienze che vale la pena fare. Al quinto posto c’è il tour di Shell Key Preserve e Tampa Bay Area in Tierra Verde, Florida. Con un kayak si fa un giro nelle acque blu del posto ammirando da vicino la flora e la fauna del posto.

Le 5 migliori esperienze in Italia

Anche l’Italia ha ricevuto una classifica apposita per le migliori esperienze e attività, al primo posto Firenze con un racconto diretto rinascimentale, al secondo posto il tour in vespa a Roma in tipico italian style, al terzo posto il tour dei sotterranei del Colosseo, al quarto posto il tour di Venezia, al quinto posto un tour in barca a Trapani.

Non bisogna necessariamente viaggiare lontano per scoprire esperienze uniche al mondo, Tripadvisor ha una sezione con quelle premiate per ogni regione d’Italia affinché ognuno possa scoprire qualcosa di divertente anche dietro casa.