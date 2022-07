L’esperienza da fare in Italia che tutti consigliano

Voglia di fare un’esperienza incredibile in Italia? I viaggiatori di tutto il mondo hanno scelto quella da fare almeno una volta nella vita

Il modo di viaggiare sta cambiando, il desiderio è sempre più quello di vivere un’esperienza di vita e non solo scoprire e ammirare i posti. I viaggiatori vogliono un contatto diretto con il luogo, ammirarne i segreti nascosti e tutti quei dettagli unici e intriganti.

L’Italia è una delle mete più acclamate dai viaggiatori di tutto il mondo per le sue bellezze, la storia, la cultura e per la gastronomia. Scopriamo qual è l’esperienza più votata al mondo!

La migliore esperienza da fare in Italia

Secondo l’indiscutibile giudizio dei viaggiatori di tutto il mondo, l’esperienza migliore da fare in Italia è esplorare Firenze con i narratori che si apprestano a raccontarne tutta la storia, i segreti e le vicende. Una delle mete più apprezzate in Italia, la culla del rinascimento che ha ospitato artisti e intellettuali, famosa in particolare per la dinastia dei Medici.

Il tour guidato passa per la Basilica di San Lorenzo, Palazzo Medici Riccardi, Piazza del Duomo, Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria, Gallerie Degli Uffizi, per un viaggio completo tra le principali attrazioni della città. Questa è risultata anche l’esperienza più votata al mondo come tour storico e culturale.

La seconda esperienza da fare assolutamente è il tour di Roma in scooter con sidecar. Impossibile immaginare qualcosa di più divertente mentre si ammira Trastevere, la Fontana di Trevi, Piazza della Repubblica e Piazza San Pietro. Al terzo posto sempre Roma con la visita del Colosseo e in particolare dei sotterranei. Un classico che non passa mai di moda, con la sua arena, il labirinto, il Foto Romano e il colle Palatino con l’accesso anche a quelle aree riservate che sono aperte solo in alcuni momenti e per un numero limitato di persone.

Non a caso infatti Tripadvisor ha decretato come assoluta vincitrice in Italia del Travellers’ Choice Best of the Best 2022 la passeggiata di due ore a Firenze che viene offerta in varie lingue e permette di scoprire un itinerario insolito e accattivante.

Perché fare un’esperienza di viaggio?

Le esperienze di viaggio offrono un’idea significativa e nuova del posto. Quella di Firenze è stata un vero successo per organizzazione, costo e particolarità. Si tratta di una narrazione storica e artistica veramente unica ma anche le altre che sono state selezionate tra le migliori in Italia offrono qualcosa di speciale ad un prezzo veramente interessante.

I prezzi sono competitivi, le esperienze facili da prenotare e inoltre così è possibile avere qualche nuova idea di viaggio o posto da visitare per una gita fuori porta anche vicino casa.