By

Le ultime novità da conoscere sui viaggi all’estero: il Portogallo elimina il Green pass per i turisti. Tutte le informazioni utili.

Niente più Green pass europeo per entrare in Portogallo. Il Paese ha eliminato l’obbligo del certificato Covid-19 per tutti i viaggiatori in arrivo dall’estero.

Il Portogallo era tra gli ultimi Paesi in Europa a chiedere ancora il Certificato Digitale Covid UE (EU Digital Covid Certificate), conosciuto anche come Green Pass europeo, ai viaggiatori in arrivo dall’estero. Lo chiedeva a tutti i viaggiatori stranieri, anche provenienti da Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Schengen, non solo extraeuropei.

Ora, l’obbligo è stato eliminato, già dallo scorso 1° luglio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il Portogallo elimina il Green pass per i turisti

Chi vuole visitare il Portogallo dallo scorso 1° luglio non deve più esibire il Certificato Covid o Green pass europeo che attesti il completamento della vaccinazione o in alternativa la guarigione dal Covid o il risultato negativo di un test al virus.

Si tratta di una importante limitazione di viaggio che viene eliminata, per tutti i viaggiatori internazionali, provenienti sia dagli altri Paesi europei che extraeuropei.

La nuova regola di viaggio si applica non solo al Portogallo continentale ma anche alle isole di Madeira, Porto Santo e all’arcipelago delle Azzorre. Inoltre, vale sia per il trasporto aereo sia per gli arrivi alle frontiere marittime e fluviali.

Via libera, dunque, a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla loro provenienza o dallo scopo del loro viaggio. Tutti possono entrare in Portogallo e sbarcare sulle sue isole, senza requisiti aggiuntivi ai normali documenti richiesti per gli arrivi dall’estero.

Per informazioni di viaggio aggiornate sul Portogallo, rimandiamo alla pagina dedicata al Paese sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/PRT

Il portale SchengenVisaInfo.com ricorda che alcune misure sanitarie restano in vigore in Portogallo, come l’obbligo di indossare la mascherina su tutti i trasporti pubblici, inclusi i taxi, oltre che negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo.

Altri Paesi europei

Il Green pass europeo è richiesto ancora a tutti i viaggiatori per entrare in Francia e a Malta. Mentre la Spagna lo richiede solo ai viaggiatori in arrivo dai Paesi extra Ue e extra Area Schengen.

Dunque, chi arriva in Spagna dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia e da altri Paesi extraeuropei, deve ancora mostrare un certificato di completa vaccinazione o di guarigione da Covid-19 oppure un test negativo al Coronavirus. Obbligo che vale anche per i viaggiatori dal Regno Unito, Paese uscito dall’Unione Europea e che non ha mai fatto parte dell’Area Schengen.