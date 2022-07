Mare da sogno e prezzi bassi: ecco la destinazione mozzafiato di quest’estate

Vacanza da sogno a prezzi bassi? Un connubio difficile soprattutto ad agosto ma c’è una meta da sogno facile da raggiungere e soprattutto economica ancora da scoprire

Il Montenegro è una destinazione da sogno per chi cerca avventura, un paese effervescente da visitare e tanto divertimento. Questa meta che si affaccia direttamente sull’Adriatico è ideale soprattutto per i prezzi bassi che durante la stagione estiva sono molto difficili da trovare altrove.

Offre parchi nazionali immensi tra i più grandi d’Europa, montagne e spiagge incredibili per una vacanza completa dove non farsi mancare proprio nulla.

Montenegro: una destinazione da sogno a prezzi bassi

Il Montenegro diventerà una delle mete più gettonate al mondo per le vacanze estive per questo meglio approfittare finché i prezzi lo permettono. Al momento infatti è una destinazione ancora poco gettonata e quindi abbordabile e soprattutto non sovraffollata.

C’è molto verde con foreste e natura ovunque, spiagge lunghe chilometri ma anche tanta storia con castelli e storie da raccontare. Dalla Regina Elisabetta a Sophia Loren sono tantissimi i personaggi famosi che nel tempo l’hanno scelta come meta di vacanze.

Le spiagge da sogno in Montenegro

La costa è molto varia e questo offre quindi un ottima diversità sia per coloro che vogliono avventurarsi nella natura che per chi viaggia comodo e vuole un lido attrezzato. Gli ingressi sono super economy e ben organizzati, ideali per tutta la famiglia. La meta estiva più mondana è quella a ridosso dell’isola di Sveti Stefan, si tratta di una piccola baia molto in vista quindi affollata. Per le famiglie con bambini la zona migliore è quella di Petrovac a Sud, se invece si desidera relax e armonia con la natura il posto perfetto è Budva dove ci sono baie immense come quella di Jaz. In Montenegro c’è anche Bečići che è stata scelta come la spiaggia più bella d’Europa.

Cosa vedere in Montenegro

Nonostante sia la nazione più giovane di tutta Europa racchiude delle bellezze storiche incredibili tra cui il fiordo più antico nella città di Kotor, le Bocche di Cattaro e anche tantissimi borghi che si affacciano direttamente sul mare. Da visitare anche l’Isola della Signora dello Scalpello e quella di San Giorgio.

Come arrivare in Montenegro

Per arrivare in Montenegro è possibile utilizzare un volo aereo, la distanza dall’Italia è di circa un’ora e ci sono moltissime compagnie low cost che offrono un servizio a costi ridotti. Ci sono collegamenti dalle principali città. Per muoversi sul posto se si vogliono visitare più aree è possibile noleggiare una vettura poiché anche in questo caso le tariffe sono molto basse.

Organizzare il viaggio è molto semplice e i costi sono contenuti non solo per la partenza ma anche per le spese sul posto, per questo è una meta perfetta per l’estate.