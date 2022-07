Ultime novità sulle regole di viaggio anti-Covid: Aruba allenta ancora le restrizioni per i turisti internazionali. Tutte le informazioni da conoscere.

Diventa ancora più facile viaggiare verso il paradiso caraibico di Aruba, grazie alle nuove regole di viaggio che allentano ulteriormente le restrizioni anti-Covid.

Il governo dell’isola del Mar dei Caraibi, appartenente ai Paesi Bassi, ha deciso di eliminare altre restrizioni di viaggio per i turisti internazionali. Dopo aver già abolito dallo scorso marzo l’obbligo di vaccinazione e di tampone prima della partenza per entrare nell’isola.

Ora, Aruba ha deciso di non richiedere più l’obbligo dell’assicurazione sanitaria ai viaggiatori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Aruba allenta ancora le restrizioni per i turisti internazionali

Chi vuole visitare la spettacolare isola di Aruba, nel Mar Caraibico meridionale, non sarà più obbligato a stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza. Finora, infatti, per entrare come turisti nel Paese era richiesto l’acquisto dell’Aruba Visitors Insurance, l’assicurazione sanitaria che copriva le spese per Covid-19. Da venerdì 8 luglio l’obbligo non sarà più in vigore. Come riporta TTG Italia.